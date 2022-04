Amici, anticipazioni della settima puntata serale: due allievi al ballottaggio

Settima puntata del serale, stasera su Canale 5 alle 21:30, per Amici 21. La fase finale del talent di Maria De Filippi entra nel vivo, sono rimasti 8 allievi, in questa puntata un solo allievo verrà eliminato. Scopriamo chi va al ballottaggio e chi potrebbe essere costretto a lasciare.

Grazie alle anticipazioni, diffuse dal portale Quellochetuttivoglionosapere e dal profilo Twitter Amici News, sappiamo che l'ospite della serata sarà Ghali che si è esibito con il brano Fortuna, primo estratto del suo prossimo album in uscita il 20 maggio. La prova Tim è stata vinta da Luigi.

Anche stasera gli spettatori assisteranno a varie sfide tra le squadre che determineranno il ballottaggio per l'unica eliminazione prevista.

Ricordiamo la composizione delle squadre e gli alunni ancora in gara:

Squadra Pettinelli - Peparini: Albe (canto), Dario (ballo)

Squadra Cuccarini - Todaro: Alex (canto), Nunzio (ballo), Serena (ballo) e Sissi (canto)

Squadra Zerbi - Celentano: Luigi (canto) e Michele (ballo)

Nella prima manche si affrontano le squadre capitanate da Cuccarini - Todaro e Zerbi - Celentano. Nella prima sfida si fronteggiano Luigi (canto) e Nunzio (ballo), vince Luigi. Seconda sfida: Michele (ballo) contro Sissi (canto), punto a Sissi. Terza sfida: si affrontano nuovamente Luigi (canto) e Nunzio (ballo), punto ancora a luigi. La manche è vinta dalla squadra Zerbi - Celentano. Gli allievi della squadra sconfitta, proposti per l'eliminazione, sono: Alex, Nunzio e Serena. Dopo le esibizioni e le votazioni dei giudici, Nunzio va al ballottaggio.

Nella seconda manche si affrontano le squadre capitanate da Zerbi - Celentano e da Pettinelli - Peparini. Nella prima sfida (Guanto di sfida per il ballo) si fronteggiano Michele e Dario, vince Michele. Seconda sfida: Luigi (canto) contro Albe (canto), punto ad Albe. Nella terza sfida (Guanto di sfida per il canto) Luigi vince contro Albe. La manche è vinta dalla squadra Zerbi - Celentano. Gli allievi della squadra sconfitta, proposti per l'eliminazione, sono i due componenti superstiti del team, ovvero Albe e Dario. Dopo le esibizioni e le votazioni dei giudici, Albe va al ballottaggio.

Nella terza manche si affrontano le squadre capitanate da Zerbi - Celentano e Cuccarini - Todaro. Nella prima sfida (Guanto di sfida per il ballo) si fronteggiano Michele e Serena, accompagnata da Alex che canta piano e voce, punto a Serena. Seconda sfida: Luigi (canto) vince contro Alex (canto). Terza sfida: Michele (ballo) contro Sissy (canto), annullata perché Emanuele Filiberto non dà il punto. Quarta sfida che vede nuovamente Michele (ballo) contro Sissy (canto), punto a Sissy. La manche è vinta dalla squadra Cuccarini - Todaro. Gli allievi della squadra sconfitta, proposti per l'eliminazione, sono: Luigi e Michele. Dopo le esibizioni e le votazioni dei giudici, Luigi va al ballottaggio.

I tre allievi finiti al ballottaggio per l'eliminazione sono Luigi, Albe e Nunzio. A salvarsi per primo è Luigi. A rischio eliminazione restano Albe e Nunzio. La decisione dei giudici verrà resa nota agli allievi da Maria De Filippi nella casetta, dove i ragazzi sono stati mandati per evitare che escano spoiler sull'eliminato. L'allievo indiziato ad abbandonare il talent è Nunzio, la squadra Cuccarini - Todaro, infatti, è al momento l'unica con quattro ragazzi ancora in gara. La certezza, su chi sarà eliminato, l'avremo solo stasera, seguendo Amici 21 su Canale 5.