Amici, anticipazioni dell’ottava puntata serale: ecco gli allievi ammessi alla finale

Ottava puntata del serale, stasera su Canale 5 alle 21:30, per Amici 21. Siamo arrivati alla semifinale del programma, questa sera gli alunni rimasti in gara si giocano i cinque posti disponibili per la finale che andrà in onda domenica 15 maggio.

Grazie alle anticipazioni, diffuse dal portale Quellochetuttivoglionosapere e dal profilo Twitter Amici News, sappiamo che l'ospite della serata sarà Marco Mengoni. La prova Tim è stata vinta da Michele.

Anche stasera gli spettatori assisteranno a varie sfide, a differenza delle precedenti puntate i confronti non saranno in base alle squadre ma alle categorie. Ricordiamo comunque la composizione delle squadre e gli alunni ancora in gara:

Squadra Pettinelli - Peparini: Albe (canto), Dario (ballo)

Squadra Cuccarini - Todaro: Alex (canto), Serena (ballo) e Sissi (canto)

Squadra Zerbi - Celentano: Luigi (canto) e Michele (ballo)

Nella prima manche si sfidano i cantanti Sissi, Luigi, Albe e Alex. Ecco i risultati della singole sfide:

1) Sissi contro Luigi: vince Sissi

2) Sissi contro Luigi: vince Luigi

3) Alex contro Albe: vince Alex

4) Alex contro Sissi, vince Sissi

Sissi è la prima finalista di Amici 21.

Nella seconda manche si sfidano i ballerini Michele, Dario e Serena. Ecco i risultati delle singole sfide:

1) Michele contro Dario: vince Michele

2) Michele contro Serena: vince Serena

3) Michele contro Dario (guanto di sfida): vince Michele

Michele è il secondo finalista di amici.

Nella terza manche si sfidano i cantanti Luigi, Albe e Alex. Ecco i risultati della singole sfide:

1) Luigi contro Alex, vince Alex

2) Luigi contro Alex vince Luigi

3) Luigi contro Albe (guanto) vince Albe

4) Luigi contro Albe, vince Luigi

Luigi è il terzo finalista di Amici 21

Per decidere gli ultimi due finalisti sono andati al ballottaggio: Albe, Alex, Serena e Dario. Dopo le esibizioni, ci sono state le votazioni dei tre giudici. Il nome dei ragazzi, che parteciperanno alla finale del 15 maggio, sarà rivelato da Maria De Filippi ai ragazzi, direttamente in casetta, per evitare la diffusione di ulteriori spoiler.