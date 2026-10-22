Amici 26 anticipazioni puntata 25 ottobre, un concorrente lascia la scuola: cosa vedremo domenica

La terza puntata di Amici 26 si preannuncia ricca di novità tra classifiche di canto e ballo, premi per i migliori allievi, nuove sfide e una decisione che porterà un concorrente a lasciare la scuola.

Sono state registrate oggi, giovedì 22 ottobre, le nuove puntate di Amici 26, il talent show di Maria De Filippi che tornerà su Canale 5 domenica 25 ottobre. Anche questa settimana non mancheranno gare di canto e ballo, premi per i migliori classificati, provvedimenti per chi si piazzerà in fondo alle classifiche e momenti decisivi per il percorso degli allievi nella scuola.

Alla guida del programma c'è Maria De Filippi, mentre i direttori artistici di questa edizione sono: per il canto Amadeus, Rudy Zerbi e Samurai Jay. Per il ballo Alessandra Celentano, Lorella Cuccarini e Ambra Angiolini. Stando alle anticipazioni diffuse da SuperGuidaTV, la registrazione odierna ha riservato diverse sorprese, tra cui l'eliminazione di Erness, la vittoria di Alex nella sfida di pattinaggio e nuove prove in arrivo per alcuni allievi.

Amici 26, anticipazioni terza puntata: Saitta primo nella gara di canto

La gara di canto - giudicata da Il Volo - ha visto trionfare Saitta, che si è aggiudicato il primo posto della classifica. Per lui è arrivato anche un premio speciale: la possibilità di partecipare a un corso intensivo all'Umbria Jazz Festival e di assistere alle esibizioni in programma.

Saitta di Amici 26

All'estremo opposto della graduatoria si è piazzato Andrea Heros. Per lui, questa settimana, la conseguenza della sconfitta non riguarderà direttamente la sua materia: Amadeus ha infatti deciso di assegnargli le pulizie della casetta, evitando per il momento provvedimenti legati al canto. Ecco la classifica completa della gara:

Saitta Shari Nicolò Tiaso I Jed Andrea Heros

Gara di ballo: Benedetta conquista il primo posto

Anche la gara di ballo - giudicata da Kedi - ha decretato i suoi vincitori e vinti. A ottenere il primo posto è stata Benedetta, che ha conquistato un premio importante: la possibilità di esibirsi durante il tour natalizio de Il Volo.

La posizione più difficile è invece toccata a Riccardo, arrivato ultimo. Per lui è previsto un compito particolarmente impegnativo: dovrà preparare una coreografia assegnata da Alessandra Celentano. A valutare il suo lavoro sarà Lorella Cuccarini, che dovrà decidere se il ballerino potrà proseguire il proprio percorso. La classifica della gara di ballo è la seguente:

Benedetta Lollo Charli Riccardo

Da segnalare anche l'assenza di Anna M, mentre Napo non si è esibito per la seconda settimana consecutiva.

Amici 26, Alex vince la sfida di pattinaggio

Buone notizie per Alex, che ha superato la sfida di pattinaggio imponendosi nettamente sul proprio avversario. Il risultato gli permette di restare nella scuola e continuare la sua esperienza ad Amici. Diversa la situazione per Gabriele, che dovrà affrontare una sfida di pugilato nel corso della prossima settimana.

Ersenn di Amici26

Erness eliminato: decisivo il giudizio sul suo inedito

Tra le notizie più importanti emerse dalla registrazione c'è l'eliminazione di Erness. L'allievo ha presentato un inedito preparato durante una settimana trascorsa fuori dalla scuola, ma l'esibizione non è stata ritenuta sufficiente da Samurai Jay.

Nel confronto che ha preceduto la decisione sono intervenuti soprattutto Lorella Cuccarini e Amadeus, contribuendo alla riflessione sul percorso del cantante, il cui inedito presentato per essere ammesso al programma si era rivelato un plagio, secondo le analisi fatte da Samuel Jay.

gara finale giudicata dal pubblico: chi si esibirà?

Le anticipazioni della terza puntata si chiudono con una gara che vedrà protagonista il pubblico da casa attraverso il televoto. A esibirsi saranno quattro artisti: