Amici 22: Wax si racconta "Vengo dalla strada" e poi si chiarisce con Rudy Zerbi

Nel daytime di Amici 22, il cantante Wax si è raccontato ad Arisa, la sua insegnate, e a Maria De Filippi. Il ragazzo ha detto di venire dalla strada e ha spiegato i rapporti con la famiglia che gli ha dato tutto, compresa la sofferenza.

La striscia quotidiana di Amici è stata incentrata su Wax, a cui Maria De Filippi e Arisa, hanno chiesto di raccontarsi: "Vengo totalmente dalla strada, una particolare strada anche a livello di famiglia che non mi ha fatto mai mancare nulla, nemmeno la sofferenza. La musica mi ha sempre dato libertà per volare dove voglio, per raggiungere le persone che avevo perso. La mia famiglia ha sempre litigato, ma non mi ha fatto mancare mai il sorriso dopo le litigate".

Wax ha parlato del rapporto con suo fratello: "è il mio tutto è il mio amore, ora e sempre" e poi "mia mamma dipinge, ha studiato economia ha una testa molto avanti, la facevo ridere, quando era disperata facevo i teatrini, facevo finta di essere un pazzo, o un animale".

Il mondo di Amici, la vita nella casetta, rappresenta una realtà a cui Wax non è abituato e sta provando ad adattarsi: "La calma non la conosco, mai conosciuta. Arrivo e dico che sono proprio fortunato. Però forse la mia fortuna me la sono creata. Non è arrivata proprio da sola. Sto cercando di fare di tutto per me e per la mia famiglia. Prima di venire qua i miei genitori avevano litigato per Amici. Si sono messi in salotto, mia mamma era contenta, mio padre un po' meno. La felicità è durata due minuti".

E ancora "Mio fratello fa 'vi rendete conto che per la prima volta c'è una forma di arte in famiglia' e cominciamo a discuterne. Quando mi prende Arisa, lo dico subito a mamma. Mamma dice che è incredibile, sotto sento urlare. Si vedeva che era contenta ma non riusciva a dirlo. Non siamo abituati a cose tanto belle. Quindi non sappiamo comportarci".

Subito dopo, Wax è Rudy Zerbi hanno provato a chiarirsi dopo gli scontri della settimana passata, in particolare il professore ha spiegato di non aver nessun risentimento contro il ragazzo che, durante uno sfogo, gli aveva dato del "falso, bastardo".

Arisa ha messo Rudi e Wax in contatto telefonico: "Mi hanno detto che volevi mettere il punto sulla situazione", ha detto Rudy che ha chiarito che i riferimento fatti in puntata, sull'insulto ricevuto da Wax, erano ironici. "Non ho niente contro di, se farai cose che mi piacciono te lo dirò, lo stesso se farai cose che non mi piacciono. Niente di personale".