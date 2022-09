Amici 22, anticipazioni prima puntata: nuovi alunni e ospiti

La prima puntata di Amici 22 va in onda oggi su Canale 5 alle 14:00, riprendendo la fascia oraria della scorsa stagione. Il talent sceglie i primi allievi che entreranno nella scuola, ecco alcuni dei loro nomi e gli ospiti che vedremo in studio

Scopriamo dalle anticipazioni dell'account Twitter Amici che la nuova edizione di Amici, si apre con una serie di ospiti d'eccezione, pronti a dare la maglia del talent ai ragazzi che saranno selezionati. Tra di loro ci saranno: Can Yaman, che approfitterà del passaggio televisivo per promuovere la fiction Viola come il mare, Alessia Marcuzzi, che torna a Mediase dopo il suo passaggio a RAI 2, Pio e Amedeo, Salvatore Esposito, Leonardo Pieraccioni, Beppe Vessicchio, Roberto Saviano, Christian De Sica. In studio ci sarà anche Luigi Strangis, l'allievo che ha trionfato nell'ultima edizione di Amici Il cantante si esibirà con l'ultimo singolo.

I primi ragazzi che entreranno nella scuola, secondo le anticipazioni sono: Samu, Wax, Cricca, Andrea, Aron, Maddy, Tommy Dali, Asia, Federica, Gianmarco, Ramon, Rita, Ludovica, Megan, Maddalena, Samuel, piccolo G, Ngd (rapper già noto per la canzone Panamera). A loro si aggiunge il ballerino Mattia Zenzola, che lo scorso anno interruppe il suo percorso per un infortunio.

I professori di questa edizione sono: Rudy Zerby, Arisa e Lorella Cuccarini per il canto. Raimondo Todaro, Emanuel Lo e Alessandra Celentano per il ballo.