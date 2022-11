Amici 22, anticipazioni del 20 novembre: due alunni lasciano il programma

La decima puntata di Amici 22 va in onda oggi 20 novembre alle ore 14:00: ecco le anticipazioni di quello che vedremo

Amici 22 va in onda oggi, 20 novembre, su Canale 5 alle 14:00: siamo arrivati alla decima puntata del programma. Il talent show di Maria De Filippi è pronto a regalare nuove emozioni agli spettatori. Oggi due alunni lasceranno la scuola.

La puntata è stata registrata nel corso della settimana, grazie alle anticipazioni fornite dall'account Twitter AmiciNews siamo in grado di dirvi gli ospiti di oggi pomeriggio. Lo studio del talent accoglierà Fabrizio Moro che si esibirà sulle note di Senza di te, il suo nuovo singolo. A giudicare i ragazzi saranno Dardust, per il canto, e Garrison Rochelle, Irma De Paola ed Eleonora Abbagnato, per la danza.

La prova TIM è stata vinta da Mattia. La prova Oreo da Rita. Niveo si aggiudica la gara di Radio Zeta.

Dardust giudica la Gara di Canto. Ecco la classifica in base ai voti che ha dato: Tommy 10; Wax 9,5; Federica 9; NDG 8 +; Piccolo G. 8; Aaron 8 -; Cricca 7 -; Niveo 6.5; Ascanio 6.

Dardust ha assegnato dei compiti agli allievi, il compositore tornerà tra un mese per esaminare i loro progressi.

Lorella Cuccarini mette in sfida immediata Ascanio, entrato nella puntata del 30 ottobre.

I prossimi inediti pubblicati sulle piattaforme digitali saranno quelli di Cricca e Federica.

Sfida di canto giudicata da Carlo di Francesco: Ascanio va in sfida sfida contro Angelina Mango, figlia del compianto cantante. Il produttore musicale sceglie la sfidante, Ascanio lascia la scuola di Amici.

Eleonora Abbagnato, Irma De Paola e Garrison Rochelle sono i giudici della Gara di Ballo. Questa la classifica scaturita dai loro voti: Maddalena 8 ++; Mattia 8 Ramon 8-; Gianmarco 7+; Samu 7-; Megan 6.5; Rita 6++; Claudia 6++; Ludovica 6++; Samuel 6-.

Claudia viene messa in sfida immediata da Emmanuel Lo e dalla Celentano. Contro di lei si esibisce una ragazza australiana di nome Isabel. Francesca Bernardini, giudice della gara, sceglie la sfidante. Claudia lascia il programma. Isabel, nel corso della settimana, dovrà scegliere se entrare nella classe della Celentano o in quella di Emmanuel Lo

La puntata termina con una scenografia di gruppo preparata da Samuele Barbetta ed eseguita da tutti i ballerini della scuola. I ragazzi si esibiscono sulle note di Cielo dammi la luna di Sangiovanni.