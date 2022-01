Amici 21, la puntata di domenica 30 gennaio è stata cancellata

La puntata di Amici 21 prevista per domenica 30 gennaio 2022 è stata cancellata: alcuni ballerini professionisti sono positivi al Covid e la produzione ha deciso di annullare l'appuntamento. Ieri era saltata la registrazione della trasmissione e il rispetto del protocollo ha costretto Maria De Filippi a rimandare per la prima volta l'appuntamento della domenica pomeriggio.

Le prime indiscrezioni sui casi di positività nella scuola di Amici sono circolate martedì sera sui social, alcuni dei ragazzi che dovevano assistere alla registrazione si erano visti annullare l'appuntamento senza spiegazioni. Ieri, 26 gennaio, è arrivata la conferma che la puntata non sarebbe stata registrata, contemporaneamente si è diffuso il rumor secondo cui il Covid aveva colpito alcuni dei ballerini professionisti.

Oggi al puzzle si aggiunge un ulteriore tassello: la puntata del 30 gennaio non verrà trasmessa per la mancanza dei professionisti, i nomi dei ballerini positivi al Covid non sono stati resi noti per ragioni di privacy. La notizia, anticipata dai fan del programma che dovevano fare da cornice alla trasmissione di domenica, è stata confermata da Dagospia.

Domenica gli amanti di Amici potranno comunque godersi uno speciale del programma, verranno montati pezzi di daytime, magari con inediti mai andati in onda. Non è escluso che verranno trasmesse alcune delle esibizioni viste in questi mesi.