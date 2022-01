Amici 21, rimandata la registrazione della puntata, il Covid ha colpito alcuni protagonisti del talent?

È stata rimandata la registrazione della puntata di Amici 21 e la causa sarebbe il Covid: secondo le indiscrezioni fornite dal sito quellochetuttivoglionosapere.it, alcuni protagonisti del talent sarebbero risultati positivi al virus. Sembra che le persone coinvolte non siano i ragazzi che concorrono per la vittoria finale ma alcuni dei professionisti della scuola.

Il Covid non risparmia neanche i programmi di Maria De Filippi, poche settimane fa alcuni professori del talent si sono collegati da casa perchè positivi o in autoisolamento per essere stati a contatto con persone positive, nello specifico Lorella Cuccarini, Rudy Zerbi e Veronica Peparini hanno seguito le esibizioni dei loro allievi in 'DAD'. Oggi, come ogni mercoledì, sarebbe dovuta essere registrata la puntata trasmessa la domenica alle 14:00, ma la produzione ha deciso di annullarla.

Ieri sui social, in particolare su Twitter, si era diffusa la voce che 3 ragazzi della scuola erano risultati positivi al virus, oggi il sito quellochetuttivoglionosapere.it conferma che gli ultimi tamponi effettuati all'interno del programma hanno confermato che il Covid ha colpito alcuni dei professionisti del corpo di ballo della scuola. Secondo il portale la situazione è comunque sotto controllo "i professionisti starebbero tutti bene e non accuserebbero sintomi gravi, ragion per cui presto potranno tornare a lavoro", nel rispetto dei protocolli esistenti. Non risulterebbe nessun contagiato tra gli allievi della scuola.

La puntata del 30 gennaio non sembra comunque a rischio, la registrazione potrebbe avvenire in qualsiasi giorno da domani, giovedì 27 gennaio, a sabato 29 gennaio. Non è escluso che la puntata di domenica prossima possa addirittura essere trasmessa in diretta.