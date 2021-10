Amici 21, Mirko Masia riparte dopo l’eliminazione con due borse di studio grazie a Francesca Bernabini

Mirko Masia, due settimane dopo la sua eliminazione da Amici 21, ha ottenuto due borse di studio: subito dopo aver decretato l'esclusione del ragazzo dal talent di Maria De Filippi, Francesca Bernabini gli aveva promesso che si sarebbe impegnata in prima persona per aiutarlo a continuare a studiare e migliorarsi.

Mirko Masia, 19 anni da Civitavecchia, è stato nella scuola di Amici solo poche settimane, il ragazzo ha alle spalle una storia difficile. Suo padre ha lasciato la famiglia quando Mirko era piccolo e ci sono stati momenti in cui la madre ha fatto fatica a comprare il pranzo o a pagare l'affitto. Il ragazzo, che per questo aveva dovuto lasciare la danza, si è presentato ad Amici con grosse lacune, e nonostante Alessandra Celentano lo avesse preso nella sua squadra, è stato eliminato in una sfida contro Dario Schirone.

Il giudice della sfida tra i due ballerini era stata Francesca Bernabini che, subito dopo averlo eliminato, aveva promesso a Mirko che si sarebbe data da fare per trovargli una borsa di studio. Dopo due settimane la promessa è stata mantenuta, Masia è stato convocato negli studi di Amici e ha ricevuto la bella notizia direttamente dalla Bernabini. Il ballerino ha avuto addirittura due borse di studio "ho visto dentro di te passione, voglia di andare avanti, di sfondare. Non devo credere io in te - gli ha detto la Bernabini - ma devi credere tu in te stesso. Mi piace mantenere le promesse, mi sono applicata e ti ho trovato due borse di studio, due opportunità che ho scelto tenendo conto di dove abiti. Non ti offro borse di studio che ti costringono a cambiare città e trovare cas.a Puoi rimanere a casa, facendo il pendolare".

Mentre Mirko non smetteva di sorridere, Francesca Bernabini gli ha detto quali sono le due accademie che gli hanno offerto la borsa di studio. La prima compagnia, la Mandala dance company, con sede a Ladispoli, gli offre un periodo super intensivo su tutti gli stili. Mirko dovrà conquistarsi il passaggio al periodo più lungo, quello super professionalizzante. La seconda borsa di studio è per la Maison Accademia di Danza di Roma che gli offre 400 ore di studio, da ottobre a luglio, di tutte le discipline. Mirko, che sta frequentando il quinto anno delle superiori, ha detto che dovrà cercare di non sottrarre troppo tempo alla scuola in vista della maturità, ma la Bernabini ha detto che la cosa non rappresenterà un ostacolo.