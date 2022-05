Amici 21, Luigi Strangis è il vincitore

Luigi Strangis è il vincitore di Amici 21, dopo aver battuto in finale Michele Esposito: il cantante si è aggiudicato il montepremi di 150.000 euro. Esposito è stato invece il vincitore del circuito danza.

Ieri si è conclusa la 21esima edizione di Amici, questa volta a trionfare è stato un alunno del circuito canto. Luigi Strangis, allievo di Rudy Zerbi, ha battuto in finale il ballerino classico Michele Esposito. Il cantante di Lamezia Terme, 20 anni, in questi mesi ha dimostrato buone doti sia vocali che strumentali, nel corso delle varie esibizioni si è spesso accompagnato con la chitarra, ma anche con la batteria ed altri strumenti.

La finale di Amici 21 è iniziata con le esibizioni degli alunni appartenenti al circuito canto, dove si sfidavano Alex, Luigi, Sissi e Albe. È stato proprio quest'ultimo il primo ad uscire, al secondo giro è stata eliminata Sissy, forse la cantante più dotata dal punto di vista vocale. La finale del circuito canto è stata una sfida tra Alex e Luigi con la vittoria di quest'ultimo, che si è aggiudicato l'accesso alla finale ed il montepremi di 50mila euro, come vincitore della sua categoria.

Subito dopo c'è stata la sfida tra Serena e Michele, i due superstiti del circuito danza, vinta dal ballerino della Celentano, anche lui, come vincitore di categoria, ha ricevuto un montepremi di 50mila euro. Dopo l'esibizione di Alessandra Amoroso, che ha presentato il nuovo singolo, è iniziata la finalissima, con le performance dei vincitori dei rispettivi circuiti. Alla fine, il televoto del pubblico ha premiato, come abbiamo detto, Luigi Strangis.

Nel corso della puntata sono stati assegnati una serie di premi: il Premio Tim della critica, del valore di 50mila euro, è stato vinto da Sissi, che ha battuto Alex per un voto. Il Premio Tim, del valore di 30mila euro, è stato assegnato a Serena. Alex è il vincitore del Premio Oreo, del valore di 20mila euro. Lo sponsor Marlù ha consegnato 7mila euro in gettoni d'oro a tutti i finalisti. Il vincitore della finalissima si è aggiudicato il montepremi di 150mila euro. Luigi ha vinto anche il premio della radio per il brano di 'Tienimi stanotte'.

Il talent di Amici regala anche numerose opportunità lavorative: Roberto Bolle ha offerto a Michele la possibilità di esibirsi il 5 settembre 2022 all'evento 'On Dance 'nella cornice del Castello Sforzesco di Milano. Serena ha ottenuto una borsa di studio di un anno dalla Alley School di New York. Meta, su Twitter, ha ventilato la possibilità che Alex possa aprire i suoi concerti, così come Crytical, eliminato poche settimane fa, aprirà i concerti dei The Kolors.

La serata si è conclusa con il saluto di Maria De Filippi a Piero Sonaglia, il suo assistente di studio morto recentemente "spero e immagino che sia sempre con noi con il suo pollice su a dirci che va tutto bene", ha detto la conduttrice, prima di dare l'arrivederci alla prossima edizione del talent.