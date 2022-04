Amici 21, Luigi Strangis: “Mi controllo per il diabete". Maria De Filippi: “io stavo per svenire in studio”"

Maria De Filippi e Luigi Strangis hanno avuto una chiacchierata sul carattere del giovane talento: la conduttrice ha appreso che Luigi, avendo il diabete, tende a controllare le sue emozioni. La De Filippi, a sua volta, ha rivelato che durante una diretta ha temuto di svenire.

Dal primo giorno del serale Luigi ed Alex, due degli allievi più quotati di Amici 21, si sono allontanati, i due si punzecchiano a vicenda, anche se spesso l'allievo di Rudy Zerbi tende a tirarsi indietro dalle discussioni. Nel daytime di oggi, Maria De Filippi ha fatto una lunga chiacchierata con il cantante, scoprendo lati inediti di Luigi che né lei, né altri all'interno della casetta, conoscevano.

L'autocontrollo che si impone Strangis durante le discussioni è legato a motivi di salute, il ragazzo, da quando aveva 16 anni, soffre di diabete, accalorarsi durante un litigio gli farebbe salire la glicemia "Cerco di rilassarmi, di non reagire e lo devo fare a causa del diabete" ha detto luigi aggiungendo "se mi faccio prendere dall'adrenalina o dalle emozioni incide sulla glicemia, è per questo che io spesso devo rilassarmi. L'adrenalina annulla l'effetto dell'insulina, quindi sale la glicemia". Luigi ha raccontato che spesso, durante il serale, è costretto a chiedere dello zucchero "anche se sto seduto e non mi esibisco avverto la tensione e l'adrenalina sale".

Luigi ha iniziato a soffrire di diabete a 16 anni, chi lo ha curato gli ha spiegato che, oltre a rispettare un regime alimentare adatto, deve dominare l'emotività: "da quel momento controllo il corpo, le emozioni, cerco di stare tranquillo. Penso che non ci sia nulla di così devastante nella vita, per lasciarmi andare penso che ci sia di peggio" ha raccontato Luigi. L'autodisciplina "non funziona sempre" ma lo aiuta a controllare il diabete "in questo modo non mi pesa. Devo controllarmi, punto". Nonostante questo ci sono dei momenti in cui l'ansia prende il sopravvento "a me non piace andare dal diabetologo, ho paura di quello che possa dirmi".

In una sorta di quid pro quo, Maria De Filippi ha voluto rivelare al giovane talento un episodio di cui pochi erano a conoscenza. Durante una puntata di Amici di qualche anno fa, si era convinta di essere sul punto di svenire "ero in diretta, seduta sullo sgabello, mi convinsi che stavo per svenire, pensai che svenire in diretta sarebbe stato un disastro. Accanto a me, all'epoca, c'era Luca Zanforlin, gli dissi 'continua tu' e scappai. Dietro le quinte mi misurai la pressione, quando capii che era tutto al posto ritornai davanti alle telecamere. Per un mese, quella sensazione di paura mi è rimasta. Se la dovessi avere ogni giorno come succede a te - ha detto a Luigi - mi rendo conto che non sarebbe facile".