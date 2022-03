Amici 21: LDA contro Albe e Serena: nella casetta si litiga per le pulizie (video)

Lite furiosa nella casetta di Amici 21 che ha visto LDA da una parte ed Albe e Serena dall'altra. Questi ultimi due, secondo il calendario delle pulizie, dovevano darsi da fare e mettere a lucido alcune stanze ma si sono addormentati e Luca D'Alessio, non li ha fatti svegliare, vendicandosi di un episodio successo in precedenza.

Il preludio della lite è nella mattinata, quando Albe rimprovera Luca per non essersi alzato per le pulizie. Siccome, come dice LDA, esiste un Karma, questa volta ad addormentarsi sono stati Albe e Serena, loro che, come asserisce Nunzio "rincorrono le persone anche nel bagno quando fanno due minuti di ritardo". Una volta svegliato, Albe, quando ha visto che il figlio di Gigi D'Alessio aveva pulito il piano cottura al suo posto, si è arrabbiato "sei un bambino, hai pulito solo per ripicca, per poter dire che stavo dormendo".

LDA, ricordando l'episodio della mattinata, ha replicato "Tu ti stai innervosendo perché sai che stai nel torto. L'ho fatto per farti capire che può succedere a tutti di addormentarsi e che stamattina potevi evitare di fare quella uscita di ca..o"

"Lo hai fatto apposta, è una bambinata. Ma cosa mi devi insegnare? Che hai 18 anni e io ne ho 23? Cosa mi devi insegnare? Mi dà fastidio che fai il supponente con me", ha risposto Albe facendo perdere la pazienza a LDA. "Prima cosa calmati, poi che tu hai 23 anni e io 18 non me ne passa neanche per il ca..o", ha risposto Luca, usando il dialetto napoletano, cosa che, non si capisce perché, ha fatto innervosire ancora di più Albe "parli in dialetto per fare il fico", ha risposto l'allievo che, dal punto di vista fisico, a molti ricorda Sangiovanni.

LDA, per sbollire la rabbia, è uscito nell'aria gelida del giardino della casetta, raggiunto da Albe, i due hanno chiarito, poi è stata la volta di Serena a spiegare il suo punto di vista. La ballerina alla fine ha finito per discutere con tutti "ho paura che a causa delle pulizie possiamo avere un altro provvedimento disciplinare", ha detto, anche se, bisogna dirlo, i giochi sono fatti, è difficile che la produzione espella un alunno ammesso al serale per aver dimenticato, per una sola volta, di pulire un piano cucina.