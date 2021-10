Amici 21, le anticipazioni della terza puntata: gli ospiti, le eliminazioni e i nuovi ingressi nella scuola

La terza puntata di Amici 21 va in onda oggi su Canale 5 alle 14:00: da questa settimana il talent show di Maria De Filippi si trasferisce definitivamente nella fascia della domenica pomeriggio. Ecco cosa vedremo nella puntata del 3 ottobre.

Scopriamo dalle anticipazioni della terza puntata di Amici 21 che due alunni sono costretti ad abbandonare la scuola. In studio, come ospite, ci sarà Anna Valle, grazie al portale Quello che tutti vogliono sapere, sappiamo che sono presenti anche due radio, Radio 101 e Rtl102.5.

La prima sfida di canto è vinta da Flaza, grazie al suo inedito Malefica. Più animate le sfide nella sezione ballo dove lo sfidante Dario, pur facendo un'ottima impressione, perde contro Carola, spinta nella sfida dalla maestra Alessandra Celentano, convinta che lei potesse vincere, e così è stato.

In settima Veronica Peparini voleva che a sfidare Dario fosse Mirko, ma si era scontratata con l'opposizione della Celentano, all'allievo infatti era stata sospesa la maglia.

Mirko si è esibito poco dopo e ha riavuto la maglia, qui è intervenuta di nuovo la Peparini che lo ha messo in sfida contro Dario. Quest'ultimo ha vinto ed è entrato nella scuola, Mirko esce ma per lui ci sarà comunque una buona notizia. Si passa nuovamente al canto, Rudy Zerbi, contro Giacomo, manda in sfida Kendy, scelto nella scorsa puntata da Anna Pettinelli, Giacomo vince ed è un nuovo alunno della scuola di Amici.

Tra gli alunni a cui era stata sospesa la maglia c'è LDA, a Zerbi non era piaciuto il suo approccio alle prove settimanali, il ragazzo aveva criticato l'arrangiamento del pezzo che doveva presentare. LDA ha cantato un suo inedito e ha ripreso la maglia. Inder, nonostante le critiche di Rudy, viene confermato da Anna Pettinelli, dopo aver cantato Pazzeska di Miss Keta riscritta da lui.

Mattias, che secondo la Celentano dovrebbe essere più espressivo, balla e mantiene la maglia. Si ripassa al canto con Albe, che interpreta un brano dei One Direction e Elisabetta che continua a non piacere a Rudy ma mantiene la maglia. Christian nel ballo non convince la Peparini, va meglio a Mattia che piace a tutti gli insegnati di ballo, entrambi conservano la maglia, come la mantiene Luigi, che si esibisce in una cover accompagnato dalla sua chitarra.

Le anticipazioni di oggi si concludono con l'esibizione di Rea, che dopo aver cantato Mi sono innamorato di te, viene criticata dalla Pettinelli, ma le viene confermata la maglia.