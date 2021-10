Amici 21, le anticipazioni della settima puntata: sfide ed ingressi a sorpresa di oggi

La settima puntata di Amici 21, in onda oggi su Canale 5 alle 14:00, vedrà ospiti in studio, sfide a sorpresa ed un nuovo ingresso.

La settima puntata di Amici 21 va in onda oggi su Canale 5 alle 14:00. Il talent show di Maria De Filippi oggi regalerà molte emozioni con sfide a sorpresa per gli alunni ed un nuovo ingresso nella scuola.

Scopriamo dalle anticipazioni della settima puntata di Amici 21, pubblicate dal sito Quello che tutti vogliono sapere, che in studio ci saranno due ospiti: il cantante Michele Bravi e l'attore Giuseppe Zeno protagonista di 'Storia di una famiglia perbene', la miniserie in onda su Canale 5 da mercoledì 3 novembre.

Dario sarà il più votato della prova TIM e ballerà una coreografia con Giulia Stabile.

Apriamo il capitolo sfide: Tommaso e il suo sfidante cantano un inedito, i ragazzi vengono giudicati da un esponente della Warner che assegna la vittoria a Tommaso che resta nella scuola. Le due sfide di ballo saranno giudicate da Garrison. Il primo ad affrontare la sfida è Christian che si trova di fronte un ballerino di modern. A vincere la sfida è Christian. Ora tocca a Guido, lui e lo sfidante ballano due coreografie, una preparata dalla Celentano e la seconda dalla Peparini, Guido vince la sfida e con Christian conserva il banco nella scuola.

Sfida a sorpresa per Mattia: Maria De Filippi legge al ballerino una lettera scritta da Raimondo Todaro, Mattia in settimana è arrivato ultimo nelle classifiche interne. Raimondo, che non lo vuole cacciare, chiede alle colleghe di metterlo in una sfida immediata contro Eleonora, una ballerina di latino. La sfida è giudicata da Nancy Berti che assegna la vittoria a Mattia.

I cantanti sono chiamati a scegliere tra 22 cover d'amore e scrivere un proprio pensiero sull'argomento, giudice della gara è Nek. LDA dopo l'esibizione scopre che il fratello Claudio è in collegamento per salutarlo. I cantanti dopo essersi esibiti conoscono il giudizio del cantante: Nek mette al primo posto della sua personale classifica Rea e all'ultimo posto Ale.

Si passa alle esibizioni dei cantanti: Rudy Zerbi ha chiesto a LDA di cantare una canzone di Gigi D'Alessio, padre dell'alunno. Il ragazzo si esibisce con 'Amore che non c'è'. Subito dopo c'è un battibecco tra Zerbi e la Pettinelli che rimprovera al collega di aver affidato al ragazzo una canzone del padre. Rudy allora fa un gioco con Maria De Filippi per dimostrare che anche i figli d'arte possono essere bravi.

Esibizione di Alex: Rudy manda un filmato registrato in settimana dove ha dimostrato che le movenze del cantante sul palco sono troppo prevedibili. Lorella allora ha fatto affiancare Alex da Spillo, alias Simone Milani, per insegnargli a esprimersi sul palco. Alex svolge bene il compito, canta 3 pezzi, dimostra di aver assorbito gli insegnamenti di Spillo e riceve i complimenti della Cuccarini e dello stesso Zerbi.

Esibizione di Serena: lo stile scelto da Serena è il modern, Todaro la conferma nonostante le critiche della Celentano.

Ingresso a sorpresa nella scuola: Sissi, una cantante, entra ad Amici, si esibisce con due brani, di cui uno è un suo inedito. La ragazza fa un'ottima impressione tanto che tutti i professori di canto la vorrebbero nella loro squadra.