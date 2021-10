Amici 21, le anticipazioni della sesta puntata: ecco chi sarà eliminato oggi

La sesta puntata di Amici 21, in onda oggi su Canale 5 alle 14:00, vedrà nuovi ospiti in studio e due alunni abbandonare la scuola.

La sesta puntata di Amici 21 va in onda oggi su Canale 5 alle 14:00. Il talent show di Maria De Filippi continua a vincere la battaglia degli ascolti con il suo competitor Domenica In. Oggi due alunni abbandoneranno la scuola e un nuovo cantante conquisterà il banco del talent show.

Scopriamo dalle anticipazioni della sesta puntata di Amici 21, pubblicate dal sito Quello che tutti vogliono sapere che, nonostante gli avvertimenti di Lorella Cuccarini, Flaza non ha cambiato atteggiamento e l'insegnate ha dovuto prendere provvedimenti più drastici. Gli ospiti della puntata sono Pio e Amedeo e Alessandra Amoroso. La prova Tim è stata vinta da Mattia.

Flaza nelle scorse settimane era stata ripresa più volte per il suo comportamento, la settimana scorsa Lorella Cuccarini le aveva scritto una lettera chiedendole di impegnarsi di più, alla cantante era stata sospesa la maglia. Questa settimana Flaza ha infranto gli orari della prova costume e la Cuccarini l'ha espulsa dalla scuola.

La cantante non è stata l'unica alunna ad abbandonare il talent show, Rudy Zerbi in settimana aveva fatto entrare nella scuola Simone, un nuovo cantante. L'insegnate ha voluto seguire durante questi giorni sia lui che Giacomo, quest'ultimo aveva deluso Zerbi per lo scarso impegno. Il produttore musicale nella diretta di oggi ha deciso che la felpa di Amici va a Simone, Giacomo Vianello lascia la scuola di Amici.

Apriamo il capitolo sfide: due alunni erano stati mandati in sfida da Anna Pettinelli, sia Tommaso che Rea sono riusciti a convincere i giudici e resteranno nella scuola. Il primo ha battuto Marco, la cantante ha vinto conto Michele.

Giorgia ha giudicato la gara degli inediti dei ragazzi, la sua classifica ha messo al primo posto Albe, dopo di lui nell'ordine Rea, Alex, LDA, Luigi e Tommaso. Nicole non ha cantato perché ha la febbre e non ha potuto partecipare alla registrazione. Tommaso, come ultimo classificato, sarà nuovamente in sfida nella prossima puntata.

Per il ballo, il pezzo hip hop di Serena e Christian è stato particolarmente apprezzato da Alessandra Celentano. Dopo di loro si è esibita Carola su una variazione della Carmen. La prova di Guido non è piaciuta ai professori che, comunque, gli hanno confermato la maglia. Le note di Latte+ di Achille Lauro hanno accompagnato l'esibizione di Christian. Tra le professioniste si è esibita anche Giulia Stabile, la vincitrice dell'ultima edizione del talent.

Alla fine delle prove di canto e ballo tutti i ragazzi sono riusciti a mantenere la maglia. Nella puntata di oggi c'è stato spazio anche per un piccolo gossip, è stato mandato in onda un filmato in cui si vedono Albe e Serena baciarsi, sembra che entrambi i ragazzi abbiano dei fidanzati fuori dalla scuola.