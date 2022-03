Amici 21, anticipazioni seconda puntata serale: eliminazioni e ballottaggio

Stasera su Canale 5 alle 21:30 va in onda la seconda puntata del serale di Amici 21: ecco le anticipazioni di quello che vedremo.

Seconda puntata del serale, stasera su Canale 5 alle 21:30 per Amici 21. La fase finale del talent di Maria De Filippi entra nel vivo, sono rimasti 16 allievi ma altri due verranno eliminati questa sera. Scopriamo chi sono e quali sorprese ci riserva il programma.

Anche stasera i ragazzi si sfideranno tra loro, come lo scorso anno i partecipanti sono divisi in tre squadre. La prima è stata affidata a Rudy Zerbi e Alessandra Celentano, la seconda squadra a Lorella Cuccarini e Raimondo Todaro, la terza a Anna Pettinelli e Veronica Peparini. Nel corso della serata saranno eliminati due allievi, i giudici, come lo scorso anno, sono Emanuele Filiberto, Stefano De Martino e Stash.

Grazie alle anticipazioni, diffuse dal portale Quellochetuttivoglionosapere e dal profilo Twitter Amici News, scopriamo che gli ospiti della serata sono Irama, che canterà Ovunque Sarai, e Nino Frassica, già presente nella prima puntata di sabato scorso. Gli spettatori assisteranno a varie sfide tra le squadre che determineranno la prima eliminazione ed il ballottaggio per la seconda eliminazione. Ricordiamo la composizione delle squadre:

Squadra Pettinelli - Peparini: Albe (canto), Crytical (canto), Dario (ballo), John Erik (ballo)

Squadra Cuccarini - Todaro: Aisha (canto), Alex (canto), Christian (ballo), Nunzio (ballo), Serena (ballo) e Sissi (canto)

Squadra Zerbi - Celentano: Calma (canto), Carola (ballo), LDA (canto), Leonardo (ballo), Luigi (canto) e Michele (ballo)

Nella prima manche si affrontano le squadre capitanate da Celentano-Zerbi e Todaro-Cuccarini: nella prima sfida Alex e Sissi vincono contro Luigi e LDA; nella seconda sfida (guanto di sfida) Leonardo e Michele vincono contro Christian e Nunzio; nella terza sfida Aisha vince contro Carola. La squadra capitanata da Todaro-Cuccarini vince la prima manche.

Gli allievi, della squadra sconfitta, proposti per l'eliminazione, sono: Luigi, Leonardo e Calma. Dopo le esibizioni e le votazioni dei giudici, il primo*eliminato della serata è Calma.

Nella seconda manche si ripete la competizione tra le squadre capitanate da Celentano-Zerbi e Todaro-Cuccarini: nella prima sfida (guanto di sfida) Nunzio e Serena vincono contro Leonardo e Carola; nella seconda sfida LDA vince contro la corale; nella terza e decisiva sfida Luigi vince contro Christian dando la vittoria alla sua squadra, quella capitanata da Celentano-Zerbi.

Gli allievi, della squadra sconfitta, proposti per l'eliminazione, sono: Alex, Nunzio e Christian. Alex è il primo ad essere salvato. Subito dopo viene salvato Nunzio. Christian è il primo allievo a finire al ballottaggio per la seconda eliminazione.

Nella terza manche si affrontano le squadre capitanate da Celentano-Zerbi e Anna Pettinelli e Veronica Peparini: nella prima sfida (guanto di sfida) si affrontano Luigi e Crytical, su richiesta di Zerbi il guanto è rifiutato ed annullato. Nella seconda sfida Michele vince contro Albe; nella terza sfida LDA vince contro Dario. I ragazzi de duo Celentano-Zerbi, si aggiudicano questa manche.

Gli allievi, della squadra sconfitta, proposti per l'eliminazione sono: i cantanti Albe e Crytical e il ballerino John Erick. Dopo le esibizioni, i giudici decidono che il secondo allievo a finire al ballottaggio per la seconda eliminazione è Crytical.

Al ballottaggio per la seconda eliminazione ci sono Christian e Crytical. La decisione dei giudici verrà resa nota agli allievi da Maria De Filippi nella casetta, dove i ragazzi sono stati mandati per evitare che escano spoiler anche sul secondo eliminato. Nonostante questo, secondo alcune 'talpe' rimaste fuori dalla casetta, l'allievo che ha abbandonato il talent sarebbe Crytical.