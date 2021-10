Amici 21, le anticipazioni della quinta puntata: gli ospiti, gli eliminati e i nuovi ingressi

La quinta puntata di Amici 21 va in onda oggi su Canale 5 alle 14:00. Il talent show di Maria De Filippi, dopo una settimana, torna nello slot della domenica pomeriggio con ospiti e qualche sorpresa: due alunni perderanno le rispettive sfide e due nuovi ragazzi entreranno nella scuola.

Scopriamo dalle anticipazioni della quinta puntata di Amici 21 che Lorella Cuccarini sta vagliando la posizione di Flaza, e Maria De Filippi, con un gesto a sorpresa, ha voluto complimentarsi con i ballerini per il loro impegno a differenza dei cantanti che non mostrarono lo stesso senso del dovere. Questi ultimi, come apprendiamo dal portale Quello che tutti vogliono sapere, sono stati puniti con 9 brani da preparare in poco tempo.

Ospiti in studio i The Kolors ed Ermal Meta, quest'ultimo ha il compito di dare un voto ai cantanti.

All'inizio della puntata Lorella Cuccarini ha letto una lettera a Flaza, le ha spiegato che espellerla sarebbe un fallimento per lei come insegnate, ma la ragazza ha ancora la maglia sospesa e quindi non ha potuto cantare. Iniziano le esibizioni dei cantanti giudicati da Ermal Meta, il vincitore di Sanremo 2018, ha dato il voto più alto ad Alex, sufficienza anche per Nicol, Rea e Luigi, poco sotto il sei hanno avuto LDA e Albe, il voto più basso è toccato a Tommaso che ha preso 5. Tutti loro hanno avuto la maglia confermata.

Nella sezione ballo Mattia si è esibito con Carola, la Celentano ha chiesto alla ragazza di fare meno smorfie con la bocca e a Mattia di ballare con le scarpe e non a piedi nudi. Serena ha ballato su una coreografia della Celentano, la ragazza ha ricevuto i complimenti di Raimondo Todaro e Veronica Peparini, per la Celentano la ballerina continua a non avere il fisico adatto. Christian si è esibito dopo la dimostrazione di Giulia Stabile, vincitrice di Amici 20. Dopo il ballo la Celentano e Todaro gli hanno fatto notare le sue imperfezioni durante l'esibizione.

Arriviamo alle dolenti note, le due sfide che hanno visto perdere i ragazzi della scuola. Elisabetta si scontra con Alessandra. La prima canta due brani in inglese, mentre Alessandra, dopo un suo inedito, si esibisce con un brano di Pino Daniele. Carlo Di Francesco, marito di Fiorella Mannoia, è il giudice di questa sfida e decreta la vittoria di Alessandra.

La seconda sfida è nella sezione ballo e rappresenta una piccola vendetta della Celentano nei confronti della Peparini che due settimane fa, in maniera da lei giudicata inopportuna, aveva messo in sfida il suo allievo Mirko che aveva così perso il banco. Alessandra manda in sfida Matt, che lei considera bravo, ma vuole farlo misurare con Guido, un ballerino di classico. Kedi, giudice di questa sfida, assegna la vittoria a Guido e Matt lascia il banco della scuola.