Amici 21, le anticipazioni della quarta puntata: gli ospiti, le sfide e due maglie sospese

La quarta puntata di Amici 21 va in onda oggi su Canale 5 alle 14:45: solo per questa settimana il talent show di Maria De Filippi viene trasmesso di lunedì, scelta fatta per evitare la "sfida" con la partita Italia-Belgio.

Scopriamo dalle anticipazioni della quarta puntata di Amici 21 che a due alunni sarà sospesa la maglia. In studio, grazie al portale Quello che tutti vogliono sapere, sappiamo che sarà ospite l'ex allieva Gaia Gozzi che presenterà il suo nuovo inedito Nuvole di zanzare. Questa settimana in studio ci sono Radio Italia e RDS.

Cominciamo subito dalle sfide che si succedono in diversi momenti della trasmissione. La prima sfida vede contro Mattia e Claudia, quest'ultima, nonostante i complimenti di Maria, perde il confronto. L'altra competizione di ballo vede vincitore Christian. Nella sfida di canto Luigi si esibisce con Maybe Tomorrow e l'inedito mentre LDA canta solo il suo inedito, entrambi i ragazzi vincono le rispettive sfide.

È tempo di confermare la maglia per alcuni allievi della scuola: il primo ad esibirsi è Mattia che si esibisce in un samba, tocca poi a Dario, il ragazzo si esibisce su una coreografia preparata da Veronica Peparini. Al ballerino vengono mossi alcuni appunti: Todaro gli rimprovera di aver ballato con gli occhi bassi, la Celentano vorrebbe vederlo cimentarsi anche in altri generi. Mattia e Dario comunque possono tornare a indossare la felpa di Amici.

Tocca ai cantati: Albe canta il suo inedito, Elisabetta canta Pensare Male di Elodie, nonostante Anna Pettinelli le confermi la maglia, la ragazza viene messa in sfida da Lorella Cuccarini contro Alessandra, le due ragazze si contenderanno la felpa di Amici la prossima settimana.

Due maglie sono state sospese per motivi disciplinari: Maria De Filippi manda in onda un filmato in cui si vede Inder usare il telefono, Anna Pettinelli decide di punirlo con la sospensione della felpa. Stessa sorte per Flaza che non rispetta orari, è svogliata a lezione, non fa palestra e usa il telefono.