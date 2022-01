Amici 21, anticipazioni della diciassettesima puntata: chi lascerà la scuola?

La diciassettesima puntata di Amici 21 va in onda oggi su Canale 5 alle 14:00. Il talent show di Maria De Filippi regalerà molte emozioni con ospiti e sfide. Oggi qualcuno lascerà definitivamente il banco della scuola, scopriamo chi.

Grazie alle anticipazioni, diffuse dal portale Quellochetuttivoglionosapere, ospiti della puntata sono il cantante Franco126 e Gerry Scotti che giudicherà le esibizioni dei cantanti e stilerà la classifica settimanale.

Christian ha vinto sia la prova Tim che quella Oreo.

Classifiche di canto: questa settima sono state redatte quattro classifiche, a comporle sono stati Gerry Scotti, Linus, Pippo Baudo e i ragazzi della scuola. La somma dei voti ha messo agli ultimi posti Rea, Crytical e Albe. Gli ultimi due sono stati salvati dai loro insegnanti, ovvero Anna Pettinelli e Lorella Cuccarini. Rudy Zerbi invece ha deciso di negare questa possibilità alla sua allieva: Rea viene eliminata dalla scuola di Amici.

La classifica di Gerry Scotti vale come classifica interna della settimana, ecco i voti dati dal conduttore alle cover dei ragazzi: LDA 9, Sissi e Crytical 8.5, Alex e Calma 8, Luigi 8-, Aisha e Albe 7.5, Rea 7.

Albe e Luigi hanno presentato i loro inediti ai rappresentanti di alcune radio nazionali presenti negli studi. Radio 101 e Radio Subasio trasmetteranno il brano di Luigi, tutte le radio presenti passeranno nei loro programmi l'inedito di Albe.

Rudy Zerbi ha voluto una sfida tra Alex e Calma perché il primo ha espresso una sua opinione sul nuovo entrato nella scuola. La polemica, che ha infiammato uno dei daytime settimanali, ha dato vita al confronto tra i due ragazzi, il giudice Adriano Pennino ha dato la vittoria a Calma. La sfida non era eliminatoria

Ballo: Alessandra Celentano ha aperto un casting per sostituire l'infortunato Mattia Zenzola, tra i ballerini che si sono presentati l'insegnante ne ha selezionati due. Raimondo Todaro ha ribadito che non sostituirà Mattia a meno che il medico non diagnostichi l'impossibilità del ragazzo a guarire in tempi brevi. Il verdetto arriverà in settimana.

Dopo alcune settimane di stop a causa di un infortunio, si è esibita Carola Puddu, Maria De Filippi ha mandato in onda un filmato che descrive 'il mondo' della ballerina. Christian si è esibito sulle note di un brano di Ed Sheeran. Dario ha ballato una coreografia accompagnata da "Tu vuo' fa l'Americano". Serena si è esibita in un assolo e Cosmary, nonostante la maglia sospesa, ha potuto ballare sulle note di Drivers Licence.

Il programma è in dirittura d'arrivo, i ragazzi hanno avuto le maglie per il serale, chi riuscirà a conservarla nelle prossime puntate accederà alle finali in onda prossimamente in prima serata su Canale 5. Le maglie per il serale sono dorate con la scritta "Amici" di colore nero.