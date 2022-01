Amici 21, anticipazioni della quindicesima puntata: Arisa torna come giudice

La quindicesima puntata di Amici 21 andrà in onda oggi su Canale 5 alle 14:00: ecco le anticipazioni di quello che vedremo.

La quindicesima puntata di Amici 21 va in onda oggi su Canale 5 alle 14:00. Il talent show di Maria De Filippi regalerà molte emozioni con ospiti e sfide: Arisa torna nella scuola come giudice dei cantanti e una nuova ballerina entrerà nella scuola.

Scopriamo dalle anticipazioni, diffuse dal profilo Twitter AMICI NEWS, che in studio ci saranno come ospiti Arisa, che giudicherà le esibizioni dei cantanti e stilerà la classifica settimanale, e il cantautore Coez. La prova Tim è vinta da Serena e la prova Oreo da Luigi. LDA riceve il disco di platino mentre ad Albe viene consegnato il disco d'oro. Rudy, Lorella e Veronica sono presenti solo in collegamento.

Esibizioni dei cantanti: Arisa ha dato i seguenti voti Sissi 10, Lda 9, Crytical, Rea e Alex 8, Aisha 7,5, Nicol e Luigi 7, Albe 6,5. Gli ultimi 3 vanno in sfida nella prossima puntata.

Esibizioni dei ballerini: Cosmary ha la maglia confermata da Alessandra Celentano. Anche Dario ha la maglia confermata ma la Celentano non lo vede migliorato. Serena balla un compito assegnatole dalla Celentano, la professoressa si è complimentata con lei anche se restano i limiti fisici. Christian balla un compito della Celentano sui tacchi, la professoressa gli dà 5. Mattia e Carola sono infortunati e non si esibiscono.

Nuovo ingresso tra i ballerini: si tratta di Alice, una ragazza notata dai professori durante i casting. La giovane ottiene il banco immediato, anche perché nessuno si è offerto di sfidarla, solo Christian ma voleva tempo per prepararsi.

Rudy Zerbi ha fatto entrare una ragazza nella scuola, più avanti valuterà se il nuovo ingresso sostituirà Elena, a cui nessuno ha voluto produrre l'inedito. I cantanti non hanno eseguito i compiti assegnati loro dai vocal coach, uniche a consegnarli sono state Rea e Nicol che sono state salvate dalla sfida. LDA si offre di sfidare Berna e vince, Sissi, scelta per sorteggio, vince la sua sfida. Tutti i cantanti hanno la maglia confermata

Alcune sfide della sezione ballo potrebbero essere state fatte senza il pubblico in studio per evitare spoiler.