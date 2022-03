Amici 21, anticipazioni prima puntata serale: chi sarà eliminato

Prima puntata del serale, stasera su Canale 5 alle 21:30 per Amici 21. Inizia la fase finale del talent di Maria De Filippi in cui sono stati ammessi ben 18 allievi, ma due verranno eliminati questa sera stessa. Scopriamo chi sono e quali sorprese ci riserva il programma.

Primo appuntamento, stasera su Canale 5 in prima serata, con il talent show di Maria De Filippi. Come sanno gli amanti di Amici 21, i ragazzi che partecipano al serale sono stati divisi in tre squadre capitanate dai diversi professori. La prima squadra è stata affidata a Rudy Zerbi e Alessandra Celentano, la seconda a Lorella Cuccarini e Raimondo Todaro, la terza a Anna Pettinelli e Veronica Peparini. Nel corso della prima serata saranno eliminati due allievi, i giudici, come lo scorso anno, sono Emanuele Filiberto, Stefano De Martino e Stash.

Grazie alle anticipazioni, diffuse dal portale Quellochetuttivoglionosapere e dal profilo Twitter Amici News, scopriamo che gli ospiti della serata sono Nino Frassica, già presente lo scorso anno in alcune puntate del serale, ed Elisa, che in passato ha ricoperto il ruolo di coach nel programma.

Durante la serata ci saranno varie sfide tra le squadre che determineranno la prima eliminazione ed il ballottaggio per la seconda eliminazione. Ricordiamo la composizione delle squadre:

Squadra Zerbi - Celentano: Calma (canto), Carola (ballo), Gio Montana (canto), LDA (canto), Leonardo (ballo), Luigi (canto) e Michele (ballo)

Squadra Cuccarini - Todaro: Aisha (canto), Alex (canto), Christian (ballo), Nunzio (ballo), Serena (ballo) e Sissi (canto)

Squadra Pettinelli - Peparini: Albe (canto), Alice (ballo), Crytical (canto), Dario (ballo), John Erik (ballo)

Nella prima manche si affrontano le squadre capitanate da Zerbi-Celentano contro Pettinelli-Peparini. Nella prima sfida Albe vince contro Luigi. A seguire Jhon Erik vince contro Calma che duetta con LDA. Il guanto di sfida tra Crytical e Luigi, viene considerato equo dalla giuria. Nella quarta sfida sono schierati Michele con Carola e Christian con Serena, la gara è stata annullata perché non è stata considerata equa. Questa manche termina con la vittoria della squadra capitanata da Zerbi-Celentano.

Gli allievi, della squadra sconfitta, proposti per l'eliminazione sono: Albe, Dario e Alice. Dario è il primo a salvarsi, al ballottaggio vengono mandati Albe e Alice, è la ballerina la prima eliminata del serale.

Eccoci arrivati alla seconda manche, si sfidano le squadre capitanate da Zerbi-Celentano contro Todaro-Cuccarini. Nella prima gara Luigi vince contro Alex. A seguire Sissi vince contro Leonardo. La terza sfida, che vede Michele contro tutta la squadra Todaro-Cuccarini, è annullata a causa delle difficoltà della giuria a decretare un vincitore. La seconda manche se l'aggiudica la squadra capitanata da Todaro-Cuccarini.

Gli allievi, della squadra sconfitta, proposti per l'eliminazione sono: Christian, Nunzio e Sissi. Al ballottaggio finisce Christian.

Terza ed ultima manche, si sfidano le squadre capitanate da Todaro-Cuccarini e Zerbi-Celentano. Nella prima manche Serena vince contro il duo formato da LDA e Luigi. Sissi vince contro Leonardo. Nel guanto di sfida tra Alex e LDA e quest'ultimo ad avere la meglio. La manche è vinta dalla squadra capitanata da Todaro-Cuccarini. Al ballottaggio finisce Gio Montana.

Al ballottaggio, che decreterà il terzo eliminato della serata, ci saranno Christian e Gio Montana, uno dei due sarà il secondo eliminato della serata. La decisione verrà resa nota agli allievi da Maria De Filippi nella casetta, dove i ragazzi sono stati mandati per evitare che escano spoiler anche sul secondo eliminato.