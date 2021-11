Amici 21, le anticipazioni dell’ottava puntata: i risultati delle sfide di oggi

L'ottava puntata di Amici 21, in onda oggi su Canale 5 alle 14:00, vedrà ospiti in studio, sfide e la classifica degli inediti dei cantanti.

L'ottava puntata di Amici 21 va in onda oggi su Canale 5 alle 14:00. Il talent show di Maria De Filippi regalerà molte emozioni con sfide, esibizioni dei cantanti con i loro inediti e qualche momento di relax con un gioco.

Scopriamo dalle anticipazioni dell'ottava puntata di Amici 21, pubblicate dal sito Quello che tutti vogliono sapere, che in studio ci saranno due ospiti: lo scrittore Roberto Saviano e la cantante Loredana Bertè.

Carola vince la prova TIM e la prova Oreo e si esibisce su una coreografia di Elena D'Amario.

Apriamo il capitolo sfide: LDA era stato messo in sfida da Anna Pettinelli contro una cantante. La sfida è vinta da LDA che quindi si riprende la maglia di Amici. Seconda sfida della giornata: Serena deve conservare il banco in una prova di ballo, l'allieva di Raimondo Todaro vince e resta nella scuola del talent. Sfida evitata per Guido, il suo antagonista si è infortunato.

Esibizioni dei cantanti: tutti i ragazzi cantano un loro inedito, a giudicarli è stata chiamata Loredana Berte. Alla fine la cantante mette al primo posto Luigi e all'ultimo Nicole, anche se definisce LDA "banale e poco curioso". La classifica completa di Loredana è questa: Luigi 10, Sissy 9, Ale 8.5, Alex 8, Albe 7.5, Tommaso 7, Simone 6.5, LDA e Rea 6 ed ultima Nicol con 5.

Sezione danza: le varie coreografie sono presentate dai professionisti che oggi si esibiranno tutti, la De Filippi fa i suoi complimenti a Giulia Stabile, vincitrice di Amici 20, per l'esibizione. Tra i ragazzi Dario ha ballato sia su una coreografia della Celentano, il Don Chisciotte, che su una preparata da Veronica Peparini: maglia confermata. Resta nella scuola di Amici anche Christian dopo la sua esibizione di hip hop. Mattia ha l'approvazione da Todaro dopo un paso doble, maglia confermata anche per Carola. Infine Serena si esibisce accompagnata da Partition di Beyoncè, Raimondo Todaro le conferma il banco ma Alessandra Celentano continua a storcere il naso. La variazione del Don Chisciotte è il brano che accompagna l'esibizione di Guido. Tutti gli alunni sono stati confermati nella scuola di Amici.

Gioco organizzato da Maria: la conduttrice chiede ai ragazzi di dire delle verità annotandole su dei bigliettini, così veniamo a sapere che, secondo alcuni ragazzi a Mattia piace Giulia Stabile. A qualcuno piace Elena D'Amario mentre anche Anna Pettinelli ha degli ammiratori tra i ragazzi. Inoltre Mattia e Alex sono permalosi; Mattia, Tommaso, Serena ed Albe bugiardi; Serena è la più sexy e Nicol piange sempre.