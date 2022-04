Amici 21, anticipazioni della quinta puntata serale: un solo eliminato

Stasera su Canale 5 alle 21:30 va in onda la quinta puntata del serale di Amici 21: ecco le anticipazioni di quello che vedremo.

Quinta puntata del serale, stasera su Canale 5 alle 21:30, per Amici 21. La fase finale del talent di Maria De Filippi entra nel vivo, sono rimasti 10 allievi, in questa puntata, a differenza delle precedenti, un solo allievo verrà eliminato. Scopriamo chi è e quali altre sorprese ci riserva il programma.

Grazie alle anticipazioni, diffuse dal portale Quellochetuttivoglionosapere e dal profilo Twitter Amici News, scopriamo che gli ospiti della serata sono gli ex Dear Jack, oggi Follya. La band si è ricomposta da pochi giorni con il ritorno di Alessio Bernabei e l'uscita di un nuovo singolo. La prova Tim è stata vinta da Alex.

Anche stasera, gli spettatori assisteranno a varie sfide tra le squadre che determineranno il ballottaggio per l'unica eliminazione prevista Ricordiamo la composizione delle squadre e gli alunni ancora in gara:

Squadra Pettinelli - Peparini: Albe (canto), Dario (ballo)

Squadra Cuccarini - Todaro: Alex (canto), Nunzio (ballo), Serena (ballo) e Sissi (canto)

Squadra Zerbi - Celentano: Carola (ballo), LDA (canto), Luigi (canto) e Michele (ballo)

Nella prima manche si affrontano le squadre capitanate da Pettinelli - Peparini e Zerbi - Celentano. Nella prima sfida si fronteggiano i cantanti LDA e Albe, punto a quest'ultimo. Seconda sfida: (Guanto di sfida tra ballerini sulla versatilità) Michele ha la meglio su Dario. Terza sfida: Luigi (canto) contro Dario (ballo) il punto va al cantante. La manche è vinta dalla squadra Zerbi - Celentano. Gli allievi, della squadra sconfitta, proposti per l'eliminazione, sono i due componenti superstiti del team, ovvero Albe e Dario. Dopo le esibizioni e le votazioni dei giudici, Dario va al ballottaggio.

Nella seconda manche si affrontano le squadre capitanate da Zerbi - Celentano e da Cuccarini - Todaro. Nella prima sfida, si fronteggiano Luigi (canto) contro Nunzio (ballo), punto a Luigi. Nella seconda sfida, Serena (ballo) supportata da Alex (canto) vince contro LDA (canto). Nella sfida decisiva, Alex (canto) perde contro Michele (ballo). La manche è vinta dalla squadra Zerbi - Celentano. Dopo le esibizioni e le votazioni dei giudici, Serena è proposta per il ballottaggio.

Nella terza manche si affrontano ancora le squadre capitanate da Zerbi - Celentano e da Cuccarini - Todaro. Nella prima sfida, si fronteggiano nuovamente Luigi (canto) e Nunzio (ballo), punto a Luigi. Nella seconda sfida, Sissi (canto) vince contro LDA (canto). Nella terza, e decisiva, sfida Michele e Carola presentano un passo a due, ma perdono contro un duetto di Sissi e Alex (canto). La manche è vinta dalla squadra Cuccarini - Todaro. Gli allievi, della squadra sconfitta, proposti per l'eliminazione, sono Carola, LDA e Luigi. Dopo le esibizioni e le votazioni dei giudici, Carola va al ballottaggio.

I tre allievi finiti al ballottaggio per l'eliminazione sono Serena, Dario e Carola. A salvarsi per prima è Serena. A rischio eliminazione restano Dario e Carola. La decisione dei giudici verrà resa nota agli allievi da Maria De Filippi nella casetta, dove i ragazzi sono stati mandati per evitare che escano spoiler sull'eliminato. Secondo le indiscrezioni, lanciate da Il Vicolo delle News, l'eliminata sarebbe Carola. La certezza, su chi sarà eliminato l'avremo solo stasera, seguendo Amici 21 su Canale 5.