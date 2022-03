Amici 21, Anna Pettinelli e Rudy Zerbi litigano dopo la puntata di domenica: lei lascia lo studio

Dopo puntata infuocato ad Amici 21 tra Anna Pettinelli e Rudy Zerbi: la voce di RDS ha abbandonato lo studio quando il collega le ha dato della maleducata. Il litigio è nato analizzando la prova corale dei ragazzi, giudicata in studio dal maestro Pennino.

Nella puntata andata in onda domenica 27 febbraio, i cantanti non ammessi al serale del 19 marzo, si sono esibiti in una prova corale, sulle note di Una vita in vacanza. Il giudice della gara è stato il maestro Pennino che, nella sua classifica, ha messo agli ultimi posti Calma, allievo di Zerbi, e Gio Montana, allievo di Anna Pettinelli. L'attacco al brano è stato dato da Gio Montana che, avendolo sbagliato, secondo Zerbi, ha indotto all'errore anche gli altri cantanti, in particolare Calma.

Nel daytime di oggi si è visto Zerbi riconvocare, dopo la puntata di domenica, tutti i cantanti, compresi Alex e Sissy che, in quanto finalisti, non si sono esibiti domenica. Rudy ha spiegato la sua idea "la corale è stata inficiata dall'attacco sbagliato di Gio Montana", l'allievo con il suo errore avrebbe provocato "un effetto valanga che ha influito sulla performance negativa di una parte dei cantanti".

Anna Pettinelli, unitasi al gruppo, ha ammesso l'errore di Gio, sottolineato anche dall'ultimo posto nella classifica di Pennino, ma ha sostenuto che un bravo cantante riesce a rimediare all'errore di chi lo precede: "Se uno sa cantare, corregge il ritmo sbagliato e canta", ha detto a Calma e al suo professore.

I toni si sono accessi, Anna ha accusato Zerbi di averli convocati solo per sentirsi dire che ha ragione "io e i ragazzi siamo qui perché tu vuoi avere ragione. Ora diciamo 'Sì hai ragione' e torniamo a fare le cose importanti. Questo è quello che vuoi?". Zerbi, a questo punto, ha alzato i toni accusandola di maleducazione "Anna sei di una maleducazione assurda, sei la persona più prevaricatrice che io abbia conosciuto".

Sentandosi dare della maleducata Anna ha espresso la volontà di lasciare lo studio, e quando Zerbi le ha chiesto "ci fai l'onore di restare?" lei ha replicato "farei l'onore a loro di restare - indicando i cantanti - ma non a te, quindi me ne vado".