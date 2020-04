Amici 2020 serale, la finale stasera su Canale 5: chi vincerà?

Amici 2020 serale torna stasera su Canale 5 alle 21:40 con una finale parecchio anomala per il programma condotto da Maria De Filippi che, nel giro di 19 edizioni, non era mai andato in onda senza pubblico. La stessa conduttrice infatti, in una recente intervista, ha confessato che, in primis per i concorrenti, è stato molto difficile dover andare in onda in diretta ogni venerdì senza il sostegno della platea.

Le anticipazioni ci ricordano che stasera, tra i 4 concorrenti in gara, solo uno di loro porterà a casa la vittoria: chi sarà tra le due cantanti, Gaia Gozzi, che al momento sembra favorita, e Giulia Molino, e i due ballerini, Javier Rojas e Nicolai Gorodiskii, a vincere l'ambito titolo? La scorsa settimana, in base ai risultati del televoto, si prospettava un testa a testa tra Javier e Giulia, ma sappiamo che è Gaia la più popolare per il pubblico social, dunque la gara è più che mai aperta.

In palio per il vincitore o la vincitrice - che saranno decretati dal televoto - c'è un premio in denaro del valore di 150.000 euro. Saranno presenti in studio, naturalmente mantenendo la distanza di sicurezza, Vanessa Incontrada, Gabry Ponte e Alessia Marcuzzi come giuria, Beppe Vessicchio e Luciano Cannito come addetti alla Var, Anna Pettinelli, Stash, Rudy Zerbi, Alessandra Celentano, Veronica Peparini e Timor Steffens in quanto Professori dell'edizione.