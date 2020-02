Amici 2020 serale: anticipazioni e ospiti della prima puntata, stasera su Canale 5

Amici 2020 serale parte stasera su Canale 5 alle 21:20 con una prima puntata che si annuncia ricca di novità. Saranno in totale 9 gli appuntamenti serali con la 19a edizione di Amici, i primi 6 dedicati alla gara e gli ultimi 3 celebrativi di quanti, passati dall'"accademia" della De Filippi, sono poi riusciti a sfondare nel mondo dello spettacolo.

Le anticipazioni per la nuova edizione riguardano anzitutto i concorrenti: Nyv, Giulia, Gaia, Jacopo, Francesco e Martina come cantanti, Valentin, Nicolai, Javier e Talisa come ballerini sono i 10 talenti in gara in un circuito ad eliminazione "tutti contro tutti" che decreta 1 vincitore della categoria canto, 1 vincitore della categoria ballo e poi il vincitore assoluto di Amici 19.

Le due fasi di gara saranno giudicate da 3 organi: il pubblico anzitutto, che può sostenere il proprio concorrente preferito attraverso il televoto.

Amici 2020: chi sono i giudici della nuova edizione

Ci sono poi i giudici Loredana Bertè, Vanessa Incontrada e Gabry Ponte, che saranno coadiuvati da Tommaso Paradiso. Poi i professori che dovranno guidare e giudicare i talenti in gara: Alessandra Celentano, Veronica Peparini, Timor Steffens, Rudy Zerbi, Stash e Anna Pettinelli. Insieme a loro la VAR formata dal Maestro Beppe Vessicchio e dal coreografo di fama internazionale Luciano Cannito.

Infine i sempre attesissimi ospiti: Maria De Filippi comincia alla grande con Emma Marrone, Ghali (che duetterà con Giulia), Alessandra Amoroso (che duetterà con Jacopo), J-Ax e Ermal Meta (che duetterà con Francesco), ma soprattutto con le tre Sardine Mattia Santori, Jasmine Cristallo e Lorenzo Donnoli, la cui partecipazione al primo serale sta suscitando molte critiche all'interno del movimento.