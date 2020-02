Amici 2020: chi sono i giudici della nuova edizione

Il serale di Amici 2020 avrà ben 3 giudici e un ospite d'eccezione come Tommaso Paradiso per stabilire di puntata in puntata chi può continuare la gara.

Parte stasera Amici 2020 e il pubblico è curioso di conoscere i giudici: Gabry Ponte e Loredana Bertè sono un gradito ritorno ma la vera sorpresa potrebbe essere Vanessa Incontrada, fortemente voluta da Maria De Filippi.

Saranno loro tre, dunque, la giuria di qualità della 19ma edizione di Amici. Gabry Ponte era già stato giudice nelle edizioni del 2013 e del 2014, mentre Loredana Bertè, che l'anno scorso, come giudice speciale, divertì il pubblico ma fece tribolare un po' la produzione con alcune polemiche sul regolamento, tornerà come giudice ufficiale, questa volta. La vera scommessa è Vanessa Incontrada, reduce dai successi sulle reti concorrenti della RAI con la fiction Come una madre e con il programma condotto con Gigi D'Alessio '20 anni che siamo italiani'. Come ha spiegato in conferenza stampa, è stata proprio Maria De Filippi a cercarla e a proporle di partecipare allo show.

La pedina in più sarà Tommaso Paradiso: il cantautore non sarà un giudice nel vero senso della parola ma più un "commentatore". La sua presenza al momento non è garantita in tutte le puntate, nè sappiamo se le sue valutazioni sui concorrenti alla fine avranno un peso effettivo sull'andamento della gara.