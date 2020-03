Amici 2020, Rudy Zerbi accusa Valentin Alexandru “Ha chiesto soldi”

Rudy Zerbi di Amici 2020 accusa il ballerino Valentin Alexandru svelando un presunto retroscena. La rivelazione del professore non è stata accolta bene sui social che si sono schierati dalla parte del giovane concorrente.

Non si placa la polemica su Amici 19 dopo il serale di venerdì. Oggi è Rudy Zerbi a dire la sua accusando Valentin Alexandru di aver chiesto i soldi dello sponsor alla fine della puntata.

Il serale senza pubblico e senza duetti di Amici è stato a dir poco movimentato. Ben due alunni hanno minacciato di lasciare la scuola, Javier Rojas e Valentin Alexandru, quest'ultimo dopo una discussione con Maria De Filippi, è stato invitato dalla stessa conduttrice ad andare via per la mancanza di rispetto verso i professori. Per inciso Valentin è al centro di un gossip, da tempo si parla di una relazione con Francesca Tocca, ballerina professionista di Amici ed impegnata da tredici anni con il ballerino Raimondo Todaro.

Oggi anche Rudy Zerbi, parlando con i ragazzi rimasti in gara, ha voluto dire la sua, accusando Valentin "Ragazzi, parliamoci chiaro, Valentin senza troppi giri di parole ha dato a Jacopo dell'incapace - ha detto Zerbi - Poi si elimina da solo al programma, perché attenzione dice che a prescindere dal risultato della sfida se ne sarebbe andato dalla scuola, mette su tutta quella scena e quando le telecamere si spengono cosa fa? Viene a chiedere i soldi del premio sponsor! - Ma qui siamo completamente fuori di testa".

Amici 19 sta soffrendo molto la mancanza del pubblico e degli ospiti che, con il loro entusiasmo e i loro interventi, riuscivano a coprire delle evidenti falli di conduzione e gestione del talent e dei ragazzi in gara. Intanto la rivelazione di Zerbi non è stata presa bene sui social che sembrano tutti dalla parte del ballerino di origini rumene.