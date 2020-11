Amici 2020 al via oggi su Canale 5: le novità della nuova edizione

Amici 2020 debutta oggi su Canale 5 alle 14:10, un bel modo per festeggiare i primi 20 anni del talent di Maria De Filippi. Che torna con tante novità, dai professori alla programmazione.

I Professori di Amici 20

I professori di Amici 20 saranno sei, di cui due rappresentano una novità assoluta. Nella sezione musica accanto a Rudy Zerbi e Anna Pettinelli troviamo per la prima volta Arisa, che ha già svolto il ruolo di coach in X Factor. La cantante sostituisce Stash, il frontman dei The Kolors.

Nell'aula di danza i professori saranno Alessandra Celentano, Veronica Peparini e la nuova arrivata Lorella Cuccarini che ha lasciato la RAI dopo le polemiche legate alla trasmissione La vita in diretta e al conduttore giornalista Alberto Matano. La Cuccarini sostituisce Timor Steffens.

Programmazione e daytime

Amici 2020 andrà in onda come sempre il sabato alle 14.10 su Canale 5. Cambia invece la programmazione del Daytime che trasloca su Italia 1. La striscia quotidiana del talent show andrà in onda da lunedì a venerdì alle 19.00.

I concorrenti

Tutti i ragazzi che parteciperanno ad Amici 20 sono in isolamento e in quarantena, compreso chi oggi scoprirà di non aver superato la selezione della scuola televisiva più ambita d'Italia. Terminata la selezione i giovani ammessi al talent show non potranno lasciare gli studi e dovranno vivere 24 ore su 24 nello spazio messo a disposizione all'interno degli studi televisivi Titanus Elios in Roma.

Misure anti-contagio

I talenti ammessi alla scuola, i professori e tutta la crew che ruota intorno ad Amici 20 saranno sottoposti periodicamente ai tamponi molecolari per accertarsi della loro negatività al virus ed evitare la formazione di un focolaio all'interno della scuola.