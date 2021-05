Amici 20, stasera la finale su Canale 5: chi vincerà?

Stasera in prima serata su Canale 5 ci sarà la finale di Amici 20: la puntata sarà trasmessa in diretta e i vincitori saranno decisi dal pubblico.

La finale di Amici 20, in onda stasera su Canale 5 in prima serata, avrà in sfida 5 finalisti in totale, 3 cantanti e 2 ballerini. I vincitori delle rispettive categorie saranno decisi dal pubblico attraverso il televoto.

Ultimo appuntamento serale con Amici 20: siamo arrivati alla finale e stasera il pubblico deciderà chi saranno i due vincitori del talent, uno per la categoria ballo e il secondo per la categoria canto. Vediamo subito chi saranno i concorrenti in gara: i due ballerini che si contenderanno la vittoria sono Alessandro Cavallo, 21 anni e Giulia Stabile, 19 anni di origini italo-spagnole.

I cantanti rimasti in gara sono 3: Aka7even, nome d'arte di Luca Marzano, 20 anni, Sangiovanni, nome d'arte di Damian Giovanni Pietro, 18 anni da poco compiuti, e Deddy, nome d'arte di Dennis Rizzi, 19 anni.

Per la finale è previsto l'intervento del pubblico attraverso il televoto, come previsto dal regolamento della gara tra i finalisti che si esibiranno in una serie di sfide suddivise in diverse manches. "Alcune manches saranno valutate per il 50% attraverso il televoto del pubblico da casa e per il restante 50% dalle giurie tecniche presenti in studio; alcune manches potrebbero essere valutate esclusivamente dalle giurie tecniche, altre manches esclusivamente dal televoto del pubblico da casa. Nella manche finale, i due concorrenti rimasti in gara si esibiranno in una serie di sfide. Queste saranno valutate esclusivamente attraverso il televoto del pubblico da casa per determinare il vincitore del programma".

Come ospite musicale in studio ci sarà Gaia, vincitrice della precedente edizione del talent. La cantante nei giorni scorsi ha lanciato il nuovo singolo Boca, con il featuring di Sean Paul. La parte di intrattenimento, invece, sarà affidata ancora una volta a Pio e Amedeo, reduci dal successo di 'Felicissima sera', in odor di rinnovo.