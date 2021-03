Amici 20, Rosa Di Grazia inveisce contro Alessandra Celentano: interviene un ex concorrente

Il gesto brusco di Rosa Di Grazia all'indirizzo della maestra Alessandra Celentano ha catturato l'attenzione di molti spettatori durante la seconda puntata serale di Amici 20. La reazione non è sfuggita alle telecamere ed è stata stigmatizzata su Instagram da un ex concorrente.

Una delle costanti che hanno accompagnato questa stagione di Amici 20 è la critica di Alessandra Celentano all'allieva Rosa Di Grazia. La maestra è convinta che la ragazza non sappia ballare e, fosse stato per lei, non l'avrebbe ammessa al serale. Il suo parere è condiviso da una gran parte del pubblico che segue il talent sui social, lo stesso che sabato sera ha gridato allo scandalo quando Rosa è stata preferita a Tommaso nella sfida singola.

Sabato, al termine dell'esibizione di Rosa, è arrivato puntuale il parere negativo della Celentano che, commentando la prestazione dell'allieva di Lorella Cuccarini, ha detto: "Ho visto tanti capelli e tanto vento ma poca danza". Subito dopo la telecamera ha inquadrato Rosa che, levandosi nervosamente la camicia con cui aveva ballato, ha detto qualcosa contro la Celentano, i microfoni erano spenti ma la mimica è stata chiara.

Contro l'atteggiamento di Rosa è intervenuto su Instagram Giorgio Albanese, il ballerino che partecipò ad Amici 14, l'edizione vinta dai The Kolors. Albanese nelle sue storie su Instagram ha scritto: "La danza è disciplina. Per molto meno sarebbe successo il panico in Amici 14. CHE SCHIFO". Il ballerino sa bene che 'ai suoi tempi' un gesto del genere sarebbe stato punito, lui stesso fu sospeso per un breve periodo dalla scuola per aver lanciato i pantaloni di scena contro Garrison, vantandosene con gli altri allievi.