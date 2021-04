Amici 20, quando andrà in onda la finale del talent show

La finale di Amici 20 è sempre più vicina: secondo le prime indiscrezioni l'ultima puntata, che sarà trasmessa in diretta, andrà in onda nel mese di maggio.

Amici 20 è ormai in dirittura d'arrivo e, secondo le indiscrezioni di TvBlog, ci sarebbe una data ufficiale per la finale: sabato 15 maggio dovrebbe essere trasmessa in diretta la puntata conclusiva dell'edizione.

Il talent show di Maria De filippi quest'anno sta dominando gli ascolti del sabato sera, complice anche una totale mancanza di concorrenza da parte della RAI, Amici 20 ogni settimana inchioda davanti al televisore circa 6 milioni di spettatori. Ora i tantissimi fan del programma possono iniziare a fare il conto alla rovescia, , secondo le indiscrezioni, fino al prossimo 15 maggio.

Mancano quindi 4 puntate alla fine del programma, compresa quella di sabato 1° maggio che è stata registrata il 29 aprile. Una delle grandi novità di questa edizione del programma è infatti la mancata diretta, il programma viene registrato due giorni prima e, grazie alle solite talpe, la maggior parte dei fan assistono alla puntata sapendo chi sarà eliminato, ma questo non ha avuto ripercussioni negative sugli ascolti.

La semifinale del programma andrà in onda il prossimo 8 maggio e sarà ancora registrata, mentre per la finale si tornerà alla diretta, anche per coinvolgere il pubblico che sarà chiamato con il televoto a decidere ii vincitori, uno per la danza ed uno per il canto. Ad oggi i concorrenti rimasti in gara sono 8: Aka7even, Deddy, Sangiovanni e Tancredi per il canto e Alessandro Cavallo, Giulia Stabile, Samuele Barbetta e Serena Marchese per il ballo. I favoriti nelle rispettive categorie sembrano essere Sangiovanni e Giulia Stabile.