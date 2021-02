Amici 20, Maria De Filippi ferma Sangiovanni che voleva abbandonare la scuola

Oggi Amici 20 ha rischiato di perdere uno degli allievi favoriti del pubblico: Sangiovanni ha minacciato di lasciare la scuola dopo che Rudy Zerbi gli ha sospeso la maglia per motivi disciplinari.

Sangiovanni, all'anagrafe Damian Giovanni Pietro, è uno dei cantanti preferiti dal pubblico di Amici, l'allievo di Rudy Zerbi oggi è stato colpito da un provvedimento disciplinare insieme a Deddy e Leonardo. I tre sono stati puniti per non aver partecipato ad alcune lezioni in palestra, utili a migliorare il tono canoro, Zerbi ha sottolineato che tutti i grandi interpreti si allenano sper prepararsi alle tournée. I tre inoltre sono stati considerati responsabili dai loro compagni della mancanza di pulizia e del disordine della casetta.

Rudy Zerbi quindi ha comunicato hai tre allievi le sue decisioni: il coach gli ha sospeso la maglia e Eddy, Leonardo e Sangiovanni non potranno fare lezione per una settimana ed esibirsi nella puntata di sabato. Una decisione durissima che ha provocato la dura reazione di Sangiovanni che ha minacciato di abbandonare la scuola. "Non sono venuto qua per fare il reality show, non sono venuto a fare il Grande Fratello. Io la scuola non la voglio fare, sono qua per cantare", ha detto il giovane allievo aggiungendo "La scuola non l'ho mai voluta fare. Io voglio cantare, non voglio andare in palestra di mattina e fare 45 minuti del ca..o. Non voglio. E se mi dicono che lo devo fare allora me ne vado"

Subito dopo è intervenuta Maria De Filippi che ha fatto capire a Sangiovanni che il provvedimento è solo uno sprone a migliorare, non una punizione. Il ragazzo ha ascoltato ed accettato il suggerimento della De Filippi e ha deciso di rimanere nella scuola, facendo tornare il sorriso alle centinaia di fan che lo seguono nel programma.