Amici 20: Giulia Stabile è la vincitrice dell'edizione

Amci 20 ha decretato la vincitrice del talent: la ballerina Giulia Stabile è stata la più votata dal pubblico nella finalissima contro Sangiovanni, che si era aggiudicato il titolo di miglior cantante del talent show.

È terminata l'edizione dei record di Amici, la finale di ieri, grazie anche alla decisione dei competitor di mandare in onda solo film, è stata vista da 6.667.000 telespettatori con un share pari al 33,49%. Il meccanismo della finale non è stato del tutto apprezzato dal pubblico che ha commentato Amici 20 sui social, molti si sono lamentati del fatto che ragazzi eliminati al primo giro hanno avuto poco tempo per esibirsi, sono rimasti delusi soprattutto i fan di Aka7even, Deddy e Alessandro Cavallo.

La finale è iniziata con un monologo di Maria De Filippi che, accompagnata da un video, ha detto ai 5 finalisti "dobbiamo essere fieri di noi ", in realtà, come ha rivelato la conduttrice, il testo della lettera era stato scritto da Sangiovanni. Nella prima parte della serata si sono sfidati i 3 cantanti: Aka7even, Deddy e Sangiovanni, al termine è stato decretato il vincitore della categoria canto. A vincere, come da pronostico, è stato Sangiovanni. Il ragazzo, 18 anni compiuti nella casetta di Amici, nei giorni scorsi ha vinto il disco di platino grazie al singolo Lady.

La seconda parte della puntata di Amici 20 è stata dedicata alla finale della sezione ballo: a sfidarsi Alessandro Cavallo e Giulia Stabile, anche qui il pronostico è stato rispettato e la ballerina, pupilla di Veronica Peparini, ha vinto la sezione ballo, andando a sfidare il suo fidanzato Sangiovanni nella finalissima di quest'edizione del talent show.

Per la finale è stato il pubblico ad essere sovrano attraverso il televoto, come già successo per il Grande Fratello Vip 5 (ed esattamente come per il reality, l'applicazione di Mediaset è andata spesso in tilt, come hanno segnalato gli utenti su Twitter). Una finale che ha visto Giulia Stabile e Sangiovanni dividersi i voti della loro comune fanbase ma alla fine è stata la ballerina a trionfare: Giulia Stabile è la vincitrice di Amici 20.

Durante la serata i due finalisti hanno fatto incetta di premi: Sangiovanni si è aggiudicato il premio Tim della critica, il premio SIAE per il miglior testo, e il premio delle radio per miglior inedito.

Giulia Stabile ha vinto il premio Tim. Lo sponsor Marlù ha assegnato a tutti i finalisti un premio di 7 mila euro in gettoni d'oro.