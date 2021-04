Amici 20, anticipazioni terza puntata serale: un'eliminazione shock

La terza puntata serale di Amici 20, grazie alle registrazioni, ha già svelato che ci sarà un'eliminazione shock e che il ballottaggio tra gli allievi rimasti in gara lascerà tutti con il fiato sospeso.

Nuovo appuntamento, stasera su Canale 5 in prima serata, con il talent show di Maria De Filippi che quest'anno sta battendo ogni record di ascolto. Come sanno gli amanti di Amici 20, i ragazzi che partecipano al serale sono stati divisi in tre squadre capitanate dai diversi professori, la prima squadra è stata affidata a Rudy Zerbi e Alessandra Celentano, la seconda a Arisa e Lorella Cuccarini, la terza a Anna Pettinelli e Veronica Peparini. Nel corso della prima serata sono stati eliminati Esa e Gaia Di Fusco, nella seconda è toccato a Ibla e Leonardo.

Grazie alle anticipazioni siamo in grado di dirvi chi sarà eliminato nella terza serata e chi andrà al ballottaggio. Si inizia con la squadra di Arisa/Cuccarini che sfidano Zerbi/Celentano. Nella prima manche Raffaele vince contro Sangiovanni, mentre Deddy supera Rosa e Alessandro vince contro Tommaso. Al ballottaggio vengono mandati Alessandro, Enula e Tommaso, il primo ad essere eliminato è Tommaso, tra le proteste del pubblico. Quando la notizia si è diffusa sui social molti hanno pensato ad un pesce d'aprile: Tommaso era considerato uno dei migliori ballerini della scuola. Il ragazzo ha ringraziato tutti e in particolare la Celentano e tutti i professionisti con cui ha lavorato. Arisa gli ha proposto di partecipare al suo prossimo video mentre la Celentano gli ha prospettato una carriera da professionista se continuerà a lavorare con lo stesso impegno.

Nella seconda manche si ripete la sfida tra la squadra di Arisa/Cuccarini e quella Zerbi/Celentano. Nella prima sfida Raffaele e Sangiovanni sono ancora l'uno contro l'altro, questa volta prevale il secondo. Nella seconda Alessandro vince contro Enula e nella terza sfida Martina vince contro Serena. Al Ballottaggio finiscono Sangiovanni, Serena e Deddy ed è quest'ultimo ad andare al ballottaggio per l'eliminazione.

Nella terza manche Arisa/Cuccarini sfidano la squadra dei professori Pettinelli/Peparini. Nella prima sfida Samuele sconfigge Alessandro, la gara era un guanto di sfida e puntava sulla sensualità. Nella seconda sfida Aka 7even è stato sconfitto da Tancredi, mentre nella terza Giulia vince contro Raffaele. I tre a rischio eliminazione sono Martina, Rosa e Tancredi. È Rosa perdere la sfida a tre.

Al ballottaggio, che decreterà il terzo eliminato della serata, vanno dunque Deddy e Rosa. La decisione verrà resa nota da Maria De Filippi nella casetta, dove i ragazzi sono stati mandati per evitare che escano spoiler anche sul secondo eliminato.