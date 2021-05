Amici 20, anticipazioni settima puntata serale: chi sarà eliminato

Ecco le anticipazioni della settima puntata di Amici 20: il serale registrato giovedì e che andrà in onda stasera su Canale 5 ha visto l'eliminazione di uno dei talenti in gara.

La settima puntata serale di Amici 20, in onda stasera su Canale 5 in prima serata, grazie alle registrazioni ha già svelato chi sarà eliminato dal talent show: alla fine, dopo il ballottaggio, sono stati due ballerini ad andare nella casetta in attesa del verdetto letto da Maria De Filippi.

Settimo appuntamento serale con Amici 20, il talent show presentato da Maria De Filippi che, come abbiamo anticipato, si concluderà sabato 15 maggio. Siamo ormai ad un passo dalla finale e i ragazzi rimasti in gara sono Sangiovanni, Deddy e Serena (della squadra di Rudy Zerbi e Alessandra Celentano); Tancredi e Alessandro (della squadra di Arisa e Lorella Cuccarini); Aka7even, Giulia e Samuele (della squadra di Anna Pettinelli e Veronica Peparini).

Grazie alle anticipazioni, pubblicate dal sito Isa e Chia e dal profilo Twitter Quello che tutti vogliono sapere, siamo in grado di dirvi chi sarà eliminato nella settima serata. Quello che stiamo per rivelare è chiaramente uno spoiler e chiunque non fosse interessato può abbandonare qua la lettura. Ospiti della serata sono stati Nino Frassica, Giordana Angi e Loredana Bertè, quest'ultime hanno cantato il brano 'Tuttapposto'.

Nella prima manche, la squadra Peparini-Pettinelli ha sfidato quella di Arisa-Cuccarini vincendo il confronto (Tancredi ha vinto contro Aka7even, Samuele ha vinto contro Alessandro nel Guanto di Sfida, Giulia ha vinto contro Alessandro nel Guanto di Sfida). Questa manche manda al ballottaggio Alessandro Cavallo.

Nella seconda manche, la squadra Peparini-Pettinelli questa volta ha sfidato Celentano-Zerbi perdendo il confronto (Deddy ha vinto contro Aka7even, Sangiovanni ha vinto contro Giulia). Al ballottaggio va Samuele Barbetta.

Nella terza manche Peparini-Pettinelli sfidano nuovamente il team Celentano-Zerbi e questa volta vincono il confronto (Sangiovanni vince ancora una volta contro Aka7even, Giulia vince contro Deddy, Aka7even vince la sfida con Serena). Al ballottaggio va Serena Marchese.

Nel ballottaggio si sfidano tre ballerini: Alessandro Cavallo, Serena Marchese e Samuele Barbetta. La prima ad essere salvata è l'allieva di Alessandra Celentano. Nella casetta Maria De Filippi ha comunicato ai ragazzi chi tra Alessandro e Samuele i tre giudici, Stefano De Martino, Stash ed Emanuele Filiberto hanno deciso di eliminare. Secondo le indiscrezioni è stato Samuele Barbetta ad abbandonare il talent.