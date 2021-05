Amici 20, anticipazioni semifinale: chi sono i finalisti

La semifinale di Amici 20, in onda stasera su Canale 5 in prima serata, grazie alle registrazioni ha già svelato chi saranno i finalisti di questa edizione del talent. Alla fine sono rimasti in quattro ad attendere il loro destino nella casetta che gli sarà comunicato da Maria De Filippi.

Nuovo appuntamento serale con Amici 20, siamo arrivati alla semifinale, manca ormai pochissimo alla conclusione del talent prevista per sabato. I ragazzi rimasti in gara sono Sangiovanni, Deddy e Serena (della squadra di Rudy Zerbi e Alessandra Celentano); Tancredi e Alessandro (della squadra di Arisa e Lorella Cuccarini); Aka7even e Giulia (della squadra di Anna Pettinelli e Veronica Peparini).

Grazie alle anticipazioni, pubblicate dalla pagina Quello che tutti vogliono sapere, siamo in grado di dirvi chi accederà alla finale di Amici 20. Quello che stiamo per rivelare è chiaramente uno spoiler e chiunque non fosse interessato può abbandonare qua la lettura. Ospiti della serata sono stati Ermal Meta e i The Kolors.

Questa sera non è prevista la sfida a squadre ma sono i ragazzi dei due circuiti a giocarsi la finale, iniziano i cantanti, tranne Sangiovanni, questa è stata una scelta del suo insegnate Rudy Zerbi, vince Aka7even. Iniziano ora le sfide a due: Aka7even sfida Tancredi e vince.

Nella seconda competizione il guanto di sfida tra Aka7even e Sangiovanni viene vinto da quest'ultimo. Nella terza manche, che decreterà il primo finalista, si sfidano ancora Aka7even e Tancredi e ancora una volta vince Aka che diventa il primo finalista di quest'edizione di Amici

Scendono in campo i ragazzi del circuito ballo per decidere il secondo finalista con l'esibizione di tutti i ballerini e Giulia costretta ad essere aiutata dallo staff per un attacco di panico. Nella prima sfida tra Alessandro e Serena il punto va al ballerino. Nella seconda sfida Giulia sconfigge Alessandro. Nella terza sfida Serena vince contro Alessandro. I ballerini hanno tutti un punto, Lorella Cuccarini decide di mandare in sfida Alessandro e Giulia, chi vince va in finale. La sfida viene vinta dalla ballerina di Veronica Peparini. Giulia è la seconda finalista

Nella terza sfida sono i cantanti ad esibirsi Sangiovanni sconfigge prima Tancredi, su più prove, e poi Deddy. La sfida viene vinta dal cantante di Rudy Zebi: Sangiovanni è il terzo finalista.

Subito dopo inizia la quarta manche, si esibiscono tutti i ragazzi rimasti fuori dalla finale, sia ballerini che cantanti. Alla fine delle prove vengono mandati tutti nella casetta, sarà Maria De Filippi a comunicare ai ragazzi chi i tre giudici, Stefano De Martino, Stash ed Emanuele Filiberto, hanno scelto come quarto finalista, che per ora resta ignoto.