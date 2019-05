Amici 18 serale: semifinale stasera su Canale5!

Amici 18 serale torna stasera su Canale5 alle 21:10 con l'attesissima semifinale di questa edizione 2019. Tutto pronto per il tutti contro tutti, in cui i concorrenti rimasti si giocheranno ogni possibilità di accedere alla finale della prossima settimana.

Già nella scorsa puntata i due coach, Ricky Martin e Vittorio Grigolo, avevano salutato definitivamente il pubblico e le due squadre, che hanno cessato così di esistere. In settimana è stato lo stesso Grigolo a spiegare che a volerlo è stata proprio Maria De Filippi, per consentire al pubblico da casa e alla giuria di valutare cosa abbiano in effetti imparato i ragazzi in tutte le settimane precedenti. I concorrenti ancora in gara stasera saranno Alberto Urso, Giordana Angi, Rafael Quenedit Castro, Tish e Vincenzo Di Primo, disposti a tutto pur di assicurarsi l'ingresso nella finale.

I giudici, nonchè ospiti, di questa settima puntata saranno molto speciali: dietro al tavolo ci saranno infatti Antonella Clerici, J-Ax, Romina Power e Sabrina Ferilli. Tornerà anche la giudice rivoluzionaria dell'edizione, Loredana Bertè, assente la scorsa settimana per via di una data del suo tour. Graditissimo ritorno quello di Renato Zero, che, come già successo, coinvolgerà i ragazzi in prove difficilissime.

Dove vederlo: è possibile vedere Amici 18 serale in diretta su Canale5 a partire dalle 21:10. In streaming la puntata sarà disponibile in contemporanea sulla piattaforma MediasetPlay, dove sarà anche possibile riguardarla in replica nella sezione dedicata. I video riguardanti sia il daytime di Amici 18 che il serale sono disponibili anche su WittyTv e Dplay.