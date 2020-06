American Utopia: Spike Lee porta lo spettacolo di David Byrne su HBO

Spike Lee porterà sugli schermi di HBO lo spettacolo American Utopia di David Byrne andato in scena a Broadway.

Spike Lee si è occupato della regia del progetto che porterà sugli schermi lo spettacolo teatrale David Byrne's American Utopia che arriverà su HBO prima della fine del 2020.

Lo show è andato in scena dall'ottobre 2019 fino al 16 febbraio 2020 negli spazi dell'Hudson Theatre.

David Byrne era accompagnato a teatro da 11 musicisti provenienti da tutto il mondo per interpretare le canzoni dell'album American Utopia, messo in vendita nel 2018, e le hit del periodo trascorso con i Talking Heads ed esibendosi come solista.

Il musical dovrebbe tornare a Broadway a partire da settembre se sarà possibile riaprire le porte dei teatri dopo l'emergenza Coronavirus.

Lo show poteva contare anche sulle coreografie di Annie-B Parson e Alex Timbers, sulle luci di Rob Sinclair, sul sonoro curato da Pete Keppler, e sul lavoro di Karl Mansfield e Mauro Refosco.

La versione diretta da Spike Lee può inoltre contare sul lavoro compiuto da 11 operatori guidati da Ellen Kuras, direttore della fotografia, tra cui Declan Quinn e Sam Levy.

Byrne ha dichiarato: "Io e Spike ci siamo incrociati molte volte nel corso degli anni, ovviamente sono un enorme fan e ora finalmente c'è stata un'opportunità per collaborare. Sono assolutamente elettrizzato dal risultato. Lo show di Broadway è stata una sfida meravigliosa e un'opportunità, è stata una gioia esibirmi. Sono entusiasta all'idea che questo show e queste tematiche che affronta raggiungeranno ora un pubblico più ampio".

Spike Lee ha aggiunto: "Si tratta di un mio onore e un privilegio che il mio fratello nel campo dell'arte, il signor David Byrne, mi abbia chiesto di unirmi a lui nel concerto, invitandomi in questo meraviglioso mondo di American Utopia. E si tratta di un'esperienza unica nella vita".