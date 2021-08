American Story: annunciate le serie su Aaron Hernandez e sulla coppia JFK Jr e Carolyn Bessette

Il franchise di American Story si espanderà su FX con gli spinoff American Sports Story, che racconterà la storia di Aaron Hernandez, e American Love Story, che avrà invece al centro la storia d'amore tra John F. Kennedy Jr e Carolyn Bessette. Il network ha inoltre annunciato il rinnovo di American Horror Stories per una seconda stagione.

Il franchise American Story, creato da Ryan Murphy, ha preso il via nel 2011 con American Horror Story e nel 2016 ha poi debuttato American Crime Story.

La prima stagione della serie antologica ambientata nel mondo dello sport si ispira al podcast Gladiator: Aaron Hernandez and Football Inc realizzato dal Boston Globe e da Wondery. Al centro della trama c'è l'ascesa verso il successo e la triste fine di Aaron Hernandez passando dall'inizio della sua carriera fino al suicidio. La sceneggiatura è firmata da Stu Zicherman.

American Love Story racconterà invece la storia d'amore tra John F. Kennedy Jr e Carolyn Bessette fin dalle prime fasi del corteggiamento e arrivando alla tragica morte avvenuta a causa di un incidente aereo.

John Landgraf, a capo di FX, ha dichiarato: "Quando Ryan Murphy è venuto a proporci questi due spinoff e le storie per American Sports Story e American Love Story abbiamo colto al volo l'opportunità".

FX ha inoltre annunciato il rinnovo per una seconda stagione di American Horror Stories che tornerà quindi sugli schermi nel 2022 per raccontare in ogni episodio eventi terrificanti. Nel cast degli episodi, attualmente in onda negli Stati Uniti, ci sono Matt Bomer, Billie Lourd, John Carroll Lynch, Naomi Grossman, Danny Trejo, Aaron Tveit, Paris Jackson, Madison Bailey e Virginia Garndner.