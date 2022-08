American Horror Story 11, rivelato il cast della nuova stagione?

È già quasi tempo di American Horror Story 11, la nuova stagione della serie tv horror ideata da Ryan Murphy, e come di consueto sembrano fare ritorno dei volti familiari tra i membri del cast, più qualche nuovo arrivo...

Le puntate inedite della serie antologica ideata da Ryan Murphy arriveranno in autunno sugli schermi americani e ionline iniziano a trapelare le prime anticipazioni.

Il sito deadline ha riportato che, secondo delle fonti vicine al progetto, per la nuova stagione dovrebbero infatti rivedersi sullo schermo dei fedelissimi di Murphy e del franchise come Zachary Quinto (stagione 1 e 2), Billie Lourd (stagioni 7, 8, 9 e 10), Isaac Powell (stagione 10) e Patti LuPone (stagione 3).

Invece, tra le new entry (volti comunque già apparsi nel Murphyverse) dovremmo avere Sandra Bernhard (Pose), Joe Mantello (Hollywood, The Normal Heart) e Charlie Carver (Ratched). Per ora, tuttavia, non abbiamo conferme ufficiali da parte di FX o 20th Television, né Murphy ha condiviso uno dei suoi consueti teaser sui social.

Powell, Lourd, Carver e Bernhard sono però stati recentemente fotografati sul set per le strade del West Village di Manhattan.

Per ora non abbiamo informazioni riguardo a cosa porterà in scena American Horror Story 11, ma a giudicare da esterni e costumi, sembrerebbe che lo show questa volta possa essere ambientato all'incirca tra gli anni '70 e '80. Per ogni novità, comunque, vi terremo aggiornati.