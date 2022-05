Amber Heard: "Mia sorella ha insegnato a Johnny Depp a sniffare cocaina con un applicatore di tamponi"

Amber Heard, durante la sua testimonianza di ieri, ha rivelato che sua sorella, Whitney Henriquez, avrebbe insegnato a Johnny Depp a sniffare cocaina con un con un applicatore di tamponi intimi, regalando agli spettatori del processo per diffamazione in corso in Virginia un momento piuttosto peculiare.

Amber stava rispondendo ad una domanda relativa ad una foto presentata in tribunale da uno degli avvocati di Depp che mostrava quattro strisce di cocaina accanto a un applicatore di tamponi su un tavolo. La Heard ha detto di aver scattato la foto nel suo appartamento a Orange, in California, nel 2013.

"Quando sniffi cocaina in genere ti entra nel naso e poi non rimane sul tavolo. Ma ci sono comunque dei residui di quella cocaina quando le tue labbra e lo strumento utilizzato toccano il tavolo, giusto?" ha chiesto Camille Vasquez, l'avvocato di Depp, secondo quanto riportato dal The Daily Beast.

Un'incredula e molto confusionaria Amber Heard, accusata di aver posizionato la droga sul tavolo prima di scattare la foto, ha risposto alla domanda con le seguenti parole: "L'applicatore per tamponi accanto alla patente di guida che vedi nella foto è un dispositivo che credo che mia sorella gli abbia insegnato a usare per sniffare la cocaina. Non so se lei l'ha mai usata, ma quando si sniffa ti va nel naso, non rimane niente sul tavolo".