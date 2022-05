Amber Heard: "Sta recitando, è una bugiarda", le accuse degli utenti social che si schierano con Johnny Depp

Svariati utenti dei social media continuano a difendere Johnny Depp, specialmente da quando Amber Heard è stata chiamata a testimoniare sul banco degli imputati durante il processo per diffamazione che sta avendo luogo in Virginia: i fan hanno definito l'attrice come "una bugiarda che sta recitando."

Su piattaforme come TikTok e Twitter, molti utenti hanno deriso il modo di parlare della Heard durante la sua testimonianza, sostenendo che sia una pessima attrice o che si meriterebbe "un Oscar" per il modo altisonante e surreale con cui sta raccontando le prime tappe della sua relazione con Depp.

Da quando è iniziata la testimonianza dell'attrice, su TikTok sono apparsi video di utenti che sincronizzano l'audio della sua voce per poi prenderla in giro imitando le sue espressioni esagerate. Su Twitter, l'hashtag "#AmberHeardIsALiar" è stato utilizzato da più di 31.000 persone, eclissando l'hashtag "IStandWithAmberHeard, che ne ha meno di 20.000, contro i 7 miliardi di visualizzazioni ottenuti dall'hashtag "#JusticeForJonnyDepp".

Un utente in particolare ha scelto Twitter per far notare ai fan di Depp un momento relativo alla testimonianza di oggi di Amber Heard che ha letteralmente lasciato tutti senza parole: l'attrice può essere vista mentre in aula, dopo aver notato che un fotografo la sta per immortalare, si blocca posando un fazzoletto sul viso e facendo finta di asciugarsi le lacrime affinché lo scatto non risulti "mosso".