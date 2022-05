Amber Heard: "La prima volta che Johnny Depp mi ha schiaffeggiata mi ha spezzato il cuore"

Amber Heard si è commossa sul banco degli imputati mentre ha rivelato che non dimenticherà mai la prima volta che Johnny Depp l'ha schiaffeggiata: durante la sua testimonianza l'attrice inizialmente ha descritto come la natura straordinariamente amorevole e generosa di Depp sarebbe improvvisamente cambiata dopo l'inizio della loro relazione.

Amber Heard, protagonista di The Ward

La Heard ha quindi descritto la prima volta che Depp l'avrebbe presumibilmente colpita: "Gli ho chiesto di parlarmi di un suo tatuaggio e lui ha risposto che c'era scritto 'ubriacone'. Ho riso perché pensavo che stesse semplicemente scherzando. E mi ha dato uno schiaffo."

"Ho riso di nuovo perché non sapevo cos'altro fare. Ho pensato: 'deve essere uno scherzo'", ha continuato l'attrice. Depp, secondo la sua versione, l'avrebbe schiaffeggiata di nuovo dopo averle detto "pensi di essere una stronza divertente?" e, dopo il terzo schiaffo, Amber sarebbe caduta sul tappeto.

"Non volevo che l'uomo di cui ero innamorata si comportasse così con me, so che non si torna indietro da un comportamento come questo. Non sono stupida... sapevo che era sbagliato e sapevo che dovevo lasciarlo. Ed è quello che mi ha spezzato il cuore, perché non volevo lasciarlo e non l'ho fatto perché ero troppo innamorata", ha concluso Amber Heard.