Amber Heard etichettata come "radioattiva" dai suoi ex amici di Hollywood dopo il processo contro Johnny Depp

Secondo quanto riportato da Star Magazine, Amber Heard sarebbe stata etichettata come "radioattiva" dai suoi ex amici di Hollywood dopo aver perso la causa per diffamazione intentata contro di lei dall'ex marito Johnny Depp. L'attuale situazione finanziaria della star è semplicemente disastrosa e sembra che le porte, almeno per quanto concerne il mondo dell'intrattenimento, continuino a chiudersi sulla sua faccia.

Questa voce sembra provenire da fonti vicine all'attrice di Aquaman: molte persone hanno riferito che Amber avrebbe chiesto aiuto ai suoi amici di Hollywood al fine di tentare di ricostruire la sua vita, la sua reputazione e la sua carriera; tuttavia, sembra che le persone la ignorino e la evitino costantemente.

Secondo un insider, molti dei suoi vecchi amici credono che Amber sia ora "radioattiva" e che stare lontano da lei sia la scelta migliore, sebbene a molti di loro piaccia ancora. Come sappiamo, dopo aver perso la causa per diffamazione contro Depp, ad Amber è stato chiesto di risarcire il suo ex per oltre 8 milioni di dollari.

Non potendo assolutamente permettersi di pagare questa cifra, secondo quanto riportato dal The Guardian, qualche settimana fa Amber Heard avrebbe dichiarato bancarotta dopo aver fatto appello allo Stato della Virginia chiedendo che il verdetto del processo venisse annullato.