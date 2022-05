Amber Heard definisce Johnny Depp un "bambino" dopo aver ammesso di averlo picchiato, rivela l'audio

Amber Heard ha definito Johnny Depp un "bambino" quando quest'ultimo si è lamentato del fatto che lei lo avesse preso a pugni in faccia: l'audio incriminante è stato ascoltato dalla giuria per la seconda volta durante il processo che sta avendo luogo in Farifax, Virginia.

"Non ti ho preso a pugni", dice la Heard a Depp nella suddetta registrazione. "Non ti ho steso con un destro, non ti ho preso a pugni. Ti ho soltanto picchiato. Questa è la differenza tra me e te, sei un fottuto bambino. Ti stavo solo picchiando... cresci Johnny."

L'attrice, in un'altra registrazione si è perfino scusata con l'ex marito per averlo colpito alla testa con una porta. L'avvocato di Depp, Camille Vasquez, ha detto che l'attrice di Aquaman ha preso a pugni Depp colpendolo ripetutamente sulla bocca dopo aver sbattuto la porta contro il suo cranio.

Amber Heard ha detto che, ogni volta che ha colpito Johnny l'ha fatto solo per legittima difesa: "Dopo anni in cui non ho alzato un dito ho iniziato a picchiarlo per difendermi ma non ho mai dato inizio alle violenza.". L'avvocato di Depp ha quindi riprodotto un nastro in cui la Heard avverte Depp: "Non posso prometterti che non sarò io la prima a picchiarti di nuovo".