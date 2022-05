Amber Heard cambia la sua testimonianza sugli abusi domestici a metà del processo: "Ho sbagliato la data"

Amber Heard ha appena cambiato la sua testimonianza sugli abusi domestici subiti per mano dell'ex marito Johnny Depp a metà del processo: 'Ho solo sbagliato la data, non significa niente'.

Il processo che vede coinvolti Johnny Depp e Amber Heard è ripreso oggi, lunedì 16 maggio 2022, e c'è già una svolta esplosiva a quanto pare: l'attrice di Aquaman è stata colta alla sprovvista dopo aver cambiato la sua testimonianza nel bel mezzo della sua deposizione.

I giurati hanno ascoltato registrazioni esplicite di conversazioni tra Depp e la Heard, visto filmati e fotografie ma questo lapsus della star potrebbe rivelarsi molto importante in seguito: quando un imputato cambia la sua deposizione, solitamente, i giurati hanno difficoltà a credere alle sue parole.

"Beh, ho sempre creduto fino a poco tempo fa che fosse... che gli abusi fossero... fossero iniziati più tardi. Credevo che la violenza fosse iniziata intorno all'inizio del 2013, non all'inizio del 2012", ha dichiarato l'attrice. "Ho sbagliato la data. Non significa niente, non lo dimentichi quando qualcuno ti colpisce in quel modo. Ho solo sbagliato data".

"Mi vergogno a dirlo...", ha continuato Amber Heard. "Ma penso che mi sarebbe piaciuto credere che il periodo in cui io e Johnny ci siamo innamorati, in cui lui era sobrio e non era violento con me, fosse durato molto più a lungo. Penso che mi sarebbe piaciuto credere di non essere stata picchiata per i primi mesi. Ora ricordo che il 2012 è stato un anno molto violento e caotico. Mi vergogno a dirlo".