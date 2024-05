Su Amazon il WiMiUS S26 Proiettore 1080P Nativo WiFi Bluetooth Portatile in offerta con coupon su Amazon

Esistono tanti tipi diversi di homevideo e di cinema casalingo. Le possibilità e il gusto di ognuno possono variare in questo senso, optando per l'una o l'altra tecnologia in termini di resa, immagini ed esperienza a tutto tondo. In questo senso risulta fondamentale avere una minima coscienza, o consapevolezza, nei confronti delle tv attualmente sul mercato e sulle loro caratteristiche, ma se si è più pignoli o anche eccentrici, si può cominciare a pensare anche di acquistare un proiettore, sfruttando e studiando le caratteristiche di quelli attualmente sul mercato. Proiettare le immagini proprio come al cinema rappresenta sicuramente uno dei sogni dei cinefili più fissati, amanti dell'esperienza cinematografica oltre la sala stessa e tutto quello che concerne a livello di spostamento e disponibilità.

Partendo proprio da una visione del genere abbiamo deciso di segnalarvi un'offerta attualmente presente su Amazon. Sul sito potete infatti trovare il WiMiUS S26 Proiettore 1080P Nativo WiFi Bluetooth Portatile, nel momento in cui stiamo scrivendo questo articolo, a 169,00€, con la possibilità di diminuirne il prezzo applicando un coupon 50%, che vi ricordiamo essere valido fino al 3 giugno 2024. Se interessati all'acquisto o ad avere più dettagli sul prodotto in questione, passate dal box qui sotto.

Le specifiche del WiMiUS S26 Proiettore 1080P Nativo WiFi Bluetooth Portatile

In base a quanto riportato su Amazon, il WiMiUS S26 Proiettore 1080P Nativo WiFi Bluetooth Portatile si differenzia, innanzitutto, dagli altri prodotti dello stesso genere per le sue dimensioni e peso ridotti. Di seguito, entrando nel dettaglio, trovate le sue specifiche tecniche: la risoluzione è 1920*1080 con Nativo Full HD, la luminosità 9800 lumen(480 Ansi), il contrasto è 16000: 1, la tecnologia per la proiezione è l'LCD, sorgente della luce LED. Questo proiettore è inoltre dotato di: WiFi dual-band: 2.4G+5G più veloce (per iOS, Android, Windows10, laptop, tablet), ha il Bluetooth integrato: 5.2 (con potente doppio altoparlante integrato da 10 W), e interfacce HDMI/USB/AV/3,5mm audio, con la connessione a vari dispositivi come TV Stick, X-BOX, PS4, PC, laptop, USB ecc.

Può essere installato in vari modi: Frontale/Posteriore/Soffitto/Tavolo, attraverso le staffe di montaggio con 4 viti M5*6 mm. Le dimensioni dello schermo di proiezione sono 40-200 pollici. Ha anche la funzione Zoom (100%-50%), Keystone: 4D e 4P,e supporta 23 lingue tra cui italiano, inglese, spagnolo.