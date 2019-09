Amazon ha presentato il catalogo di settembe 2019 disponibile per tutti i clienti Prime Video. Questo mese tra le novità segnaliamo la prima stagione di Undone, la nuova seria animata dei creatori di BoJack Horseman, e la serie italiana Made in Italy di produzione Mediaset, più alcune anticipazioni su quello che ci aspetta nei prossimi mesi e i titoli in scadenza. Diamo anche un'occhiata più da vicino alle news, ai film e alle serie tv fornite dal servizio di video on demand. Amazon Prime Video: ecco le novità in catalogo a settembre 2019.

Undone

Dai famosi creatori Kate Purdy e Raphael Bob-Waksberg (BoJack Horseman) arriva Undone, una serie animata rivoluzionaria ed eclettica sul complesso viaggio di una giovane donna per comprendere il suo passato e risolvere il mistero della morte di suo padre.

Alma Winograd-Diaz (Rosa Salazar, Alita: Battle Angel) vive una vita tranquilla fino a quando un incidente quasi fatale le provoca visioni del suo padre defunto, Jacob. Attraverso queste persistenti visioni, il padre le fa scoprire un'abilità misteriosa che le consente di viaggiare nello spazio e nel tempo con la speranza di evitare la sua morte prematura. Questa situazione mette a dura prova le relazioni di Alma e le persone a lei più vicine cominciano a mettere in discussione il suo equilibrio mentale.

Locandina di Undone

Undone è realizzata facendo uso della tecnica di animazione del rotoscope, un processo che non è mai stato utilizzato in precedenza in una serie. Lo stile unico dell'animazione, sotto la direzione di Hisko Hulsing (Montage of Heck), utilizza una varietà di mezzi, tra cui pittura a olio su tela per realizzare gli sfondi. Lo studio di animazione Submarine di Amsterdam ha riunito un'incredibile squadra di artisti e pittori provenienti da tutta Europa per dare vita agli elementi di animazione, mentre l'uso del rotoscope è a cura del team esperto, già creatore di A Scanner Darkly, guidato dal co-produttore Craig Staggs alla Minnow Mountain (Torre) di Austin.

Undone ha come protagonisti Angelique Cabral, Constance Marie, Siddarth Dhananjay e Daveed Diggs e vanta guest star come John Corbett, Jeanne Tripplehorn, Sheila Vand e Tyler Posey.

Undone sarà disponibile in esclusiva su Prime Video dal 13 Settembre 2019 in versione originale e sottotitolata.

El Corazón de Sergio Ramos

El Corazón de Sergio Ramos offre una nuova prospettiva sulla vita di tutti i giorni dell'iconico calciatore, con filmati mai visti prima, grazie ad Amazon Prime Video. Le telecamere hanno seguito il calciatore proprio in uno dei momenti più critici della sua carriera, in cui la pressione per ottenere prestazioni sempre migliori in campo è altissima. Il calcio è ovviamente protagonista di questo show, ma l'attenzione è anche posta sui momenti che il calciatore trascorre con la sua famiglia e i suoi amici, catturando un lato più intimo di Sergio che raramente il mondo ha modo di vedere. Gli spettatori di questa serie Amazon Original potranno scoprire la sua incredibile storia, dagli inizi nel Siviglia fino a diventare il capitano della Nazionale e del Real Madrid.

La docuserie, in otto episodi della durata di mezz'ora, è prodotta da Love Productions USA. I produttori esecutivi sono Richard McKerrow, Kevin Bartel e Lety Quintanar. La serie sarà disponibile in esclusiva su Amazon Prime Video in più di 200 paesi a partire da Venerdì 13 Settembre.

El Corazón de Sergio Ramos sarà disponibile in esclusiva su Prime Video dal 13 Settembre 2019 in versione originale e sottotitolata.

Future Man

Continuano le storie di Josh Futterman (Josh Hutcherson), addetto alle pulizie in un centro di ricerca per malattie sessuali di giorno, gamer di fama mondiale di notte. Josh viene reclutato da visitatori misteriosi, Tiger (Eliza Coupe) e Wolf (Derek Wilson), per viaggiare nel tempo e salvare l'umanità dall'estinzione.

Nella seconda stagione di Future Man Josh viene rapito da Athena, un membro di un'organizzazione terroristica segreta chiamata Pointed Circle. La sua missione di salvare il mondo non si è conclusa come preventivato. Stu Camillo, ora al potere, aveva creato la cura e l'umanità è più divisa che mai nel 2162.

La seconda stagione di Future Man sarà disponibile in esclusiva su Prime Video dal 13 Settembre 2019 in versione originale, doppiata e sottotitolata

Made in Italy

Al centro di Made in Italy, otto episodi da 50 minuti, la nascita del sistema moda italiano, un'eccellenza che negli Anni Settanta ha saputo competere con l'affermata concorrenza internazionale, raggiungendo traguardi inimmaginabili: i grandi stilisti, gli abiti originali, la creatività, il talento, gli eccessi, in un grande lavoro di ricostruzione storica ideato e curato dalla casa di produzione TaoDue del gruppo Mediaset.

Protagonisti di Made in Italy Margherita Buy, Greta Ferro, Marco Bocci, Eva Riccobono, Fiammetta Cicogna, Maurizio Lastrico, Giuseppe Cederna e guest star come Raoul Bova, Stefania Rocca,Claudia Pandolfi e Nicoletta Romanoff.

La prima stagione di Made in Italy sarà disponibile in esclusiva su Prime Video dal 23 Settembre 2019 in versione originale e sottotitolata

A partire da settembre saranno inoltre disponibili su Amazon Prime Video:

Serie TV

Transparent, la quinta stagione dal 27 settembre

Film e docu-serie

Il mese di settembre sarà l'ultima occasione per guardare:

Serie TV

American Crime, le prime tre stagioni - disponibili fino al 3 settembre

Film

AMAZON PRIME VIDEO: le ultime novità e le prossime uscite:

Goliath annunciata la terza stagione in arrivo il 4 ottobre

In questa stagione, la morte inaspettata di un vecchio amico porta Billy McBride (Billy Bob Thornton) ad accettare un caso nella desertica Central Valley, dove si ritrova a fronteggiare un nuovo Golia: un miliardario proprietario di ranch (Dennis Quaid) e sua sorella (Amy Brenneman). Mentre Billy e il suo team si buttano a capofitto nella ricerca della verità vecchi nemici e demoni personali si faranno vivi, trovando a confrontarsi con la sua stessa morte. Nel cast di Goliath anche Nina Arianda nel ruolo di Patty Solis-Papagian, Tania Raymonde nel ruolo di Brittany Gold,