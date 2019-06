Amazon Prime Video: ecco le novità in catalogo a Giugno 2019

Amazon annuncia il suo giugno 2019 su PrimeVideo, tra cui le attese serie NOS4A2 e Too Old To Die Young e le anticipazioni di Star Trek: Picard.

Too Old to Die Young: Miles Teller in una scena

Amazon ha presentato il catalogo di giugno 2019 disponibile per tutti i clienti Prime Video. Questo mese tra le novità arrivano le prime stagioni di NOS4A2 e Too Old To Die Young, il documentario sui Jonas Brothers e il Teaser Trailer di Star Trek: Picard. Diamo anche un'occhiata più da vicino alle news, ai film e alle serie tv fornite dal servizio di video on demand.

Chasing Happiness

Chasing Happiness, l'attesissimo nuovo documentario sul potentissimo trio dei Jonas Brothers, nominato ai Grammy e varie volte disco di platino. Ricco di video inediti che risalgono ai loro esordi, il documentario dà uno sguardo personale e commovente sulla storia dei Jonas Brothers, da una famiglia che faticava ad arrivare a fine mese, alla fama, fino alla pausa che ha sconvolto il mondo. Mentre Nick Jonas, Joe e Kevin intraprendevano nuove strade individualmente, Chasing Happiness li ha seguiti dietro le quinte, mostrando la costruzione delle loro vite e delle loro carriere di successo al di fuori della band fino alla riscoperta del loro rapporto tra fratelli e della loro scintilla musicale che ha portato alla creazione del nuovo album in arrivo "Happiness Begins".

Chasing Happiness sarà disponibile in esclusiva su Prime Video dal 4 Giugno 2019 in versione originale e sottotitolata

NOS4A2

La serie horror soprannaturale prodotta dagli AMC STUDIOS - di cui abbiamo parlato nella nostra recensione di NOS4A2 - sarà disponibile in esclusiva su AMAZON PRIME video dal 7 giugno . Basata sul romanzo del 2013 di Joe Hill, NOS4A2 segue le vicende di Vic McQueen (Ashleigh Cummings), una giovane donna che scopre di avere il dono soprannaturale di trovare le cose che si sono perse. Questa sua abilità la porta inevitabilmente a scontrarsi con il diabolico e immortale Charlie Manx (Zachary Quinto). Manx è un criminale con poteri soprannaturali che si nutre delle anime dei bambini lasciando ciò che resta di loro a Christmasland - un luogo sinistro creato dall'immaginazione di Manx, dove ogni giorno è Natale e la tristezza è fuorilegge. Vic proverà a sconfiggere Manx e a salvare le sue vittime senza impazzire o finire lei stessa vittima.

NOS4A2 sarà disponibile in esclusiva su Prime Video dal 7 Giugno 2019 in versione originale, doppiata e sottotitolata

NOS4A2: una scena con Zachary Quinto

Too Old To Die Young

Diretta dal regista Nicolas Winding Refn, Too Old To Die Young, arriva su AMAZON PRIME VIDEO il 14 giugno

Il rivoluzionario cineasta Nicolas Winding Refn espande il suo approccio allo storytelling, che cerca sempre di andare oltre i limiti, in una serie limitata in 10 episodi Too Old to Die Young.

La serie narra di Martin (Miles Teller), un poliziotto in carriera, e Jesus (Augusto Aguilera), un giovane boss della droga, che operano nella parte più pericolosa della San Fernando Valley. Le loro strade si incontreranno e i loro destini si legheranno in seguito a un violento atto di vendetta. Sotto la tutela dell'ex agente dell'FBI, diventato vigilante, Viggo (John Hawkes), Martin tenta di espiare il suo senso di colpa per la morte di un collega assassinando i criminali più depravati che riesce a trovare, mentre Jesus arriva a dirigere la filiale di Los Angeles dell'impero del crimine della sua famiglia, ma un'inevitabile tragedia li coinvolgerà entrambi.

Too Old To Die Young Young sarà disponibile in esclusiva su Prime Video dal 14 Giugno 2019 in versione originale, doppiata e sottotitolata

Absentia

La serie con protagonista Stana Katic ritorna per una seconda stagione dal 14 giugno

Da venerdì 14 Giugno sarà disponibile su Amazon Prime Video la seconda stagione della serie thriller, Absentia, di cui l'attrice Stana Katic, nota per il suo ruolo in Castle, è protagonista e produttrice esecutiva.

Absentia narra la storia dell'agente dell'FBI Emily Byrne (Katic) che, scomparsa senza aver lasciato traccia, è stata dichiarata morta dopo aver investigato su uno dei più famosi serial killer di Boston. Sei anni più tardi, Emily viene trovata in una casetta nel bosco, semi viva e senza memoria degli anni trascorsi. Tornata a casa apprende che suo marito, l'agente speciale Nick Durand (Patrick Heusinger), si è risposato e che suo figlio, Flynn, è stato cresciuto da un'altra donna. Inoltre si ritrova implicata in una nuova serie di omicidi. Nella seconda stagione, dopo aver scovato e ucciso il suo rapitore, Emily è in difficoltà nel ritrovare un equilibrio e ricominciare una nuova vita da madre sopravvissuta a sei anni di torture fisiche e mentali. Nonostante abbia un grande desiderio di ricostruire una relazione con suo figlio, Emily non riesce a liberarsi dall'oscurità del suo passato. Incarica un detective della polizia di Boston, Tommy Gibbs (Angel Bonanni), di indagare in segreto sulla sua storia misteriosa. Quando il caso si rivela una questione di vita o di morte, Emily rischierà tutto pur di far venire a galla la verità e proteggere la sua famiglia.

La seconda stagione di Absentia sarà disponibile in esclusiva su Prime Video dal 14 Giugno 2019 in versione originale, doppiata e sottotitolata

A partire da giugno saranno inoltre disponibili su AMAZON PRIME VIDEO

Serie TV

Vikings - la quinta stagione (seconda parte) dal 1° Giugno

Top Gear - le stagioni dalla 15 alla 22 dal 1° Giugno

Desperate Housewives - I segreti di Wisteria Lane - le prime otto stagioni dal 3 Giugno

Film e docu-serie

Kingsglaive: Final Fantasy XV dal 1° Giugno

Un piccolo favore - dal 13 Giugno

Infine il mese di giugno sarà l'ultima occasione per guardare:

Serie TV

Agents of S.H.I.E.L.D.- le prime cinque stagioni disponibili fino al 2 Giugno

ZIG & SHARCO - la prima stagione disponibile fino al 10 Giugno

Film

Crimson Peak disponibile fino al 22 Giugno

AMAZON PRIME VIDEO: Le Ultime Novità

Star Trek: Picard - Disponibile Il Teaser Trailer Della Nuova Stagione. Prossimamente in esclusiva su AMAZON PRIME VIDEO

Grazie ad un accordo con CBS Amazon Prime Video distribuirà in esclusiva in 200 paesi in tutto il mondo la nuova e attesissima serie Star Trek: Picard. La serie vede Sir Patrick Stewart riprendere il suo iconico ruolo di Jean-Luc Picard, che ha interpretato per sette stagioni in Star Trek: The Next Generation. La serie seguirà le vicende del popolare personaggio, nel prossimo capitolo della sua vita. Al fianco di Stewart, si annoverano nel cast anche Alison Pill, Michelle Hurd, Evan Evagora, Isa Briones, Santiago Cabrera e Harry Treadaway.